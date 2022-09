L’ultimo scoop dei giornali di sinistra sulla Meloni: è tirchia e non dà la mancia alla sua estetista

Nel tentativo di regalare ai proprio elettori qualche dettaglio sfizioso sul “demone” che ha vinto le elezioni, gli inviati di Repubblica penetrano nelle segrete stanze del centro estetico frequentato da Giorgia Meloni a Mostacciano e rubano un’indiscrezione sulla tirchieria della leader di FdI, elemento di valutazione consegnato ai mercati internazionali nelle settimane che precedono il varo della legge di Bilancio.

Giorgia Meloni, l’estetista che la vota e la mancia non data

Ecco la testimonianza autentica dell’estetista della futura premier: “Giorgia è venuta qui la settimana scorsa a fare la manicure. Stavolta ha scelto lo smalto rosso. Viene da noi da un anno, la prima volta l’ha portata la sorella Arianna e poi è diventata nostra, affezionata cliente. È sempre gentile e disponibile….”. Attenzione: smalto rosso, come da foto in alto, quindi non è uno scoop, ma anche un profilo gentile, non manganellava le signorine in camice usando le limette di ferro, questa potrebbe essere una notizia…

Il racconto prosegue: “Le abbiamo anche chiesto se potevamo farle una foto con noi a fine trattamento per pubblicarla su Instagram. Lei ha subito detto di sì, sembrava contenta. Conosco poche persone così alla mano, nonostante l’alto ruolo politico. Abbiamo fatto il tifo per lei. Qui le vogliono tutti bene, forse perché si comporta come una cliente comune: non lascia mance, chiama e prende un appuntamento“. Ed ecco lo scoop, che potrebbe far tremare i mercati. Non dà mance. Ecco il titolo civetta. Ecco l’aspetto politico. Un segnale importante di rigorismo economico tatcheriano o un segnale preoccupante per gli elettori ansiosi di deficit spending?