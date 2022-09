La presunta “Buona destra” di Filippo Rossi nella bufera. In manette un militante: botte ai poliziotti

Custodia cautelare in carcere per Gianpiero Santamaria, 50 anni, esponente del gruppo politico “Buona Destra” di Filippo Rossi, alleato nel Terzo Polo nelle liste di Calenda e Renzi. Il 50enne blogger, molto noto a Voghera per le sue battaglie contro il centrodestra, è stato arrestato domenica per i reati di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Indagato anche per danneggiamento e dovrà rispondere pure della violazione alle prescrizioni imposte dal regime di sorveglianza speciale al quale era già sottoposto.

La Buona destra è parecchio cattiva

Secondo la ricostruzione del Corriere della Sera e de Il Giorno, Santamaria si trovava in piazza Duomo a Voghera, dove è andata in scena una escalation di rabbia e aggressività finita con le manette. Il primo scontro di una serata ad alta tensione è avvenuto con un altro politico locale, di 69 anni. Insulti, botte, e sanitari del del 118 che intervengono e trasportano il vogherese malmenato da Santamaria in ospedale per essere medicato. Dopo pochi minuti e l’esponente politico del movimento di Rossi si sposta su due ospiti della Caritas. A quel punto intervengono carabinieri e poliziotti che per bloccarlo sono costretti ad usare lo spray urticante. Calci, pugni e minacce, tuttavia, sono proseguiti anche in commissariato, dove il 50enne era stato portato.

Santamaria al Commissariato ha proseguito la sua “perfomance”