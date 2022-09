Inventa un drone anti-mine e vince il Global Student 2022 (100mila dollari): è uno studente ucraino di 17 anni

Un drone anti mine gli è valso il podio del Global Student Prize 2022. Lo studente ucraino Igor Klymenko, appena 17 anni, è il vincitore del premio da 100.000 dollari che ha ottenuto dopo aver sbaragliato oltre 7.000 concorrenti. Arrivati da 150 paesi in tutto il mondo. Il premio viene annualmente assegnato a “uno studente eccezionale, che ha avuto un impatto reale sulla scuola, sulla vita dei compagni e sulla società in generale”. Igor ha ricevuto il premio a New York nel corso della conferenza Clinton Global Initiative, evento parallelo all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

Uno studente ucraino vince il Global Student Prize 2022

Due le motivazioni della premiazione. La creazione di un drone rilevatore di mine, il Quadcopter. E la sua determinazione a mantenere in funzione la scuola nonostante l’invasione russa. Conducendo lezioni di matematica e fisica online per i suoi coetanei. La sua è una storia esemplare. Allo scoppio del conflitto si è trasferito in campagna per finire il suo ultimo anno di liceo. Riparato nel seminterrato della sua nuova casa con altre otto persone, ha completato con successo gli studi. Mentre perfezionava il drone di rilevamento delle mine su cui lavorava da otto anni.

La creazione di un drone che rileva le mine

Il Quadcopter di Igor, che ha ricevuto due brevetti ufficiali dall’Ucraina, rileva mine antiuomo e anti-veicolo. E fornisce le coordinate della loro posizione con margine di due centimetri. Poiché il dispositivo vola, può individuare le mine senza farle esplodere. Ma Igor non si ferma. Ora sta lavorando per migliorare la sua creatura aggiungendo nuove tecnologie. Uno spruzzatore di vernice per contrassegnare la posizione della mina. L’ intelligenza artificiale per identificare il tipo di mina terrestre. E la migliore linea d’azione per una rimozione sicura.

Una storia esemplare in mezzo alla guerra

Da poco tempo lo studente ha iniziato a fare volontariato con l’Ukrainian Global Scholars. Un’organizzazione no-profit che aiuta gli studenti ucraini a ottenere borse di studio per frequentare alcune delle migliori università del mondo. Per sviluppare il ‘suo’ drone ha collaborato con scienziati di tutto il mondo. E con una organizzazione umanitaria sul campo in Ucraina che si dedica allo sminamento dei territori del dopoguerra del paese. In un’intervista alla Bbc Igor ha raccontato che l’idea del drone anti-mine è nata subito dopo l’invasione della Crimea da parte della Russia. Qquando lui aveva solo 9 anni: “Mi sono chiesto, cosa posso fare io come studente per aiutare il mio paese?”.

In Ucraina 15 milioni di persone vivono in aree contaminate

Secondo uno studio, sarebbero circa 14,5 milioni in Ucraina le persone che vivono in aree contaminate da mine antiuomo. In tutto il mondo, si stima che almeno 60 paesi siano contaminati da mine. Igor prevede di utilizzare il premio in denaro per sviluppare ulteriormente i suoi prototipi.