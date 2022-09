In pausa pranzo si mangiano la mortadella dell’azienda in cui lavorano: operai sospesi

Si fanno un panino con fette di mortadella dagli scarti: operai di un salumificio sospesi dall’azienda. Sono più o meno questi i titoli che riassumono una vicenda in arrivo da Reggio Emilia. Un caso che potrebbero far pensare a datori di lavoro senza pietà o a dipendenti affamati, furtivamente scrocconi. Due fazioni su fronti contrapposti da un panino della discordia. Anzi, dalle due fette di mortadella che fanno da companatico. E invece no: in realtà, infatti, approfondendo la notizia, la questione sembrerebbe un po’ più articolata. E, soprattutto, datata… Ma andiamo con ordine.

Due operai sospesi per aver mangiato la mortadella dell’azienda in cui lavorano

Dunque, nei giorni scorsi, due addetti al confezionamento di carne e salumi di una nota azienda di Correggio (nel Reggiano) hanno ricevuto una lettera di contestazione disciplinare che annunciava loro l’imminente sospensione. Un richiamo di servizio, quello diramato dall’impresa, di cui danno notizia il Resto del carlino e l’Ansa, che ne riportano gli stralci. «A seguito della segnalazione di diversi episodi gravi, è stata avviata una serie di accertamenti disciplinari tuttora in corso come previsto dalla legge in materia», ha comunicato l’azienda nella missiva. E in riferimento ad alcuni ammanchi negli armadietti degli spogliatoi, evidentemente segnalati dai dipendenti. Precedenti che avrebbero portato all’installazione negli spazi aziendali di telecamere nascoste.

La versione degli operai: «Non abbiamo rubato nulla, avevamo solo fame, erano fette dagli scarti»