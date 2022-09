Exit Poll: FdI primo partito, centrodestra verso la maggioranza sia alla Camera che al Senato

I primi exit poll elettorali della Rai (Opinio Rai), a urne chiuse da pochi minuti, danno indicazioni molto positive per il centrodestra: Fratelli d’Italia è il primo partito, con una forchetta tra il 22 – 26 (media al 24), al secondo posto il P 17 – 21 (19), la Lega sarebbe tra l’8,5 e il 12,5 (10,5), Forza Italia 6 – 8 (7), Noi Moderati 0,5 – 2,5 (1,5) Azione 6,5 – 8,5 (7,5), Si e Verdi 3 – 5 (4), Si e Verdi 3 – 5 (4), IC 0,2 – 2 (1), Movimento 5 Stelle viene dato tra il 13,5 – 17,5 (15,5), Italexit 0,5 – 2,5.

Il centrodestra viene dato tra 41 – 45 (43) e si avvierebbe ad avere la maggioranza dei seggi in Parlamento, sia alla Camera che al Senato, rispetto al centrosinistra al 27%.

Secondo gli Instant Poll della Swg, Pd 18,1; Verdi e SI 3,2; Di Maio 0,6; Bonino 2,2 (Centrosx 24,1),

FdI 28,3; Lega 9,8; Forza Italia 4,5; Noi Moderati 0,9 (Centrodestra al 43,5),

Terzo Polo 9,0, M5S 18,0, Italexit al 3,2, Unione Popolare 1,9.

Per i Trend Poll di Enrico Mentana, su La 7, Fratelli d’Italia si attesta nella forchetta tra 23 e 27% (media 25%), il Pd tra 18 e 22 (20%), il M5S tra il 13,5 e il 17,5% (15,5%), Lega tra il 9,5 e il 13,3 (11,5%), Forza Italia tra il 6 e l’8, Terzo Polo tra il 6 e l’8%, Verdi e Sinistra tra il 3 e il 4%, Italexit tra il 2 e il 3, Noi Moderati tra l’1 e il 2%.

In queste rilevazioni il centrodestra sarebbe tra il 43 e il 47%, il centrosinistra tra il 23 e il 25%.

In base al primo Instant poll di Quorum/Youtrend per Sky Tg24, con un margine di errore +o – 1,6%, alla Camera la coalizione di centrodestra è al 42% mentre quella di centrosinistra è al 28,3%. Il Movimento 5 Stelle è al 16,4% e Azione-Italia Viva è al 7,2%.

In base a questa rilevazione, con una copertura del campione del %, alla Camera a Fdi andrebbero 110 seggi, al Pd 77, alla Lega 66. Al Movimento 5 Stelle andrebbero 47 seggi, a Forza Italia andrebbero 46 seggi, ad Azione 19 seggi.

Al Senato a Fratelli d’Italia vanno 66 seggi, al Pd 38 e alla Lega 28. 24 seggi al Movimento 5 Stelle, 10 seggi a Azione/Italia Viva, 19 a Forza Italia, 1 a +Europa.

In base al primo Intention poll di Tecné per Quarta Repubblica su Rete quattro, con una copertura del campione del 71%, alla Camera Fratelli d’Italia è in testa con 22,5-26,5%, il Pd è al 17,o-21,0%, Movimento 5 Stelle al 14,0-18,0%, Lega all’8,5%-12,5%, Azione-Italia viva al 5,0%-9,0%. Qui, con una copertura del campione del 71%, alla Camera al centrodestra vanno 219-256 seggi mentre al centrosinistra vanno 68-104 seggi. Movimento 5 Stelle 41 -51; Azione-Italia Viva 16 – 20; Italexit per l’Italia 0 – 0.

In Sicilia, in base al primo Exit poll di Consorzio Opinio Italia per Rai, con una copertura del campione dell’80%, è in testa Renato Schifani (centrodestra) con il 37-41%, seguito da Cateno De Luca con il 24-28%. Caterina Chinnici, candidata del Pd, è al 15,5-19,5%, Nuccio Di Paola, candidato del Movimento 5 Stelle, è al 13-17% .

Prima della mezzanotte arriveranno le prime proiezioni che dovrebbero confermare e focalizzare gli esiti degli exit poll.