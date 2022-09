Drammatico annuncio di Jane Fonda sul web: «Ho un cancro, sono in chemioterapia da 6 mesi»

Dopo la rivelazione di Bruce Willis, che ai social ha confessato di dover abbandonare le scene a causa di una malattia che i medici gli hanno diagnosticato recentemente: l’afasia. Una patologia che inficia gravemente le sue capacità cognitive e di espressione. E ancora. Dopo il grido di dolore di Brad Pitt, che in un’intervista a GQ del mese scorso ha gridato tutto lo smarrimento e il dolore che da diverso tempo gli sta causando la prosopagnosia, un disturbo neurologico che non gli consente più di riconoscere i volti delle persone, persino quelli di parenti e amici stretti. Oggi con un annuncio choc sui social, Jane Fonda rivela: «Mi è stato diagnosticato un linfoma non Hodgkin e ho iniziato la chemioterapia»…

L’annuncio choc di Jane Fonda sui social: «Ho un cancro»

«Cari amici, ho qualcosa di personale da condividere. I medici mi hanno diagnosticato un linfoma non Hodgkin e ho iniziato la chemioterapia». Inizia così il post pubblicato su Instagram da Jane Fonda che rivela così di avere un «cancro molto curabile – aggiunge fiduciosa l’attrice –. L’80% delle persone sopravvive, quindi mi sento molto fortunata». Una fortuna, quella a cui fa riferimento la diva hollywoodiana, che non è legata solo all’alta incidenza delle guarigioni nei casi di persone afflitte da questo tipo di patologia, ma – spiega la Fonda – sono fortunata anche perché ho l’assicurazione sanitaria e l’accesso ai migliori medici e trattamenti». Una sottolineatura non da poco, quella della famosa star americana, che lei stessa non manca di esplicitare e commentare anche nei passaggi successivi del suo post.