De Sica sfotte Damiano: «Ma chi è? Meglio Toni Brando». E posta la sua foto in perizoma

Dopo aver evocato l’epico «Ma che è sta cafonata?» di Vacanze di Natale 2000, riferendosi agli influencer, Christian De Sica torna a divertire i suoi follower citando se stesso. L’attore, infatti, ha commentato su Instagram il look di Damiano in occasione degli Mtv Music Awards di pochi giorni fa postando un fotogramma dal film Compagni di scuola, in cui compare a sua volta in perizoma. «Damiano chi? Toni Brando tutta la vita!», ha scritto De Sica a commento della foto, sotto la quale è riportato un titolo che recitava: «Un trasgressivo Damiano dei Maneskin manda in delirio i fan agli Mtv Awards».

Chi è il Toni Brando che De Sica ha opposto a Damiano

Toni Brando era il personaggio interpretato da De Sica nel film di Carlo Verdone del 1988. Si tratta di un cantante in disgrazia che, dopo aver chiesto soldi a tutti i suoi ex compagni, per scagionarsi dall’accusa di furto si spoglia pubblicamente, rimanendo in perizoma.

Il post fa il pieno di like (e citazioni)

Il post ha ricevuto oltre 12mila like e quasi 650 commenti in un giorno, fra i quali molti hanno giocato di sponda, rilanciando a loro volta frasi di Toni Brando. Fra le più quotate quella in cui il cantante, per giustificare il proprio fallimento, spiegava di aver avuto il torto di essere un anticipatore. «E che io ho avuto il torto di anticipare il discorso di Madonna, il discorso di Prieeeensss..», ricorda Vale, mentre Roby attualizza la battuta calandola nel nuovo contesto: «Hai avuto il torto di anticipare il discorso di Damiano…».