Da Federer a Pelè, i vip di tutto il mondo omaggiano la Regina Elisabetta.Mourinho: “Una grande donna”

David Beckham si è unito a campioni dello sport del calibro di Pelé, Jose’ Mourinho e Roger Federer nel rendere omaggio alla regina Elisabetta II dopo la sua morte all’età di 96 anni. Buckingham Palace ha annunciato che il monarca regnante più longevo del Regno Unito è morto pacificamente a Balmoral, dove i membri della famiglia reale si sono recati per essere al suo fianco. Successivamente sono arrivati ​​tributi da tutto il mondo, mentre alcuni dei più grandi nomi dello sport si sono rivolti ai social media per renderle omaggio.

Morte della Regina Elisabetta, i messaggi dei vip

L’ex capitano della nazionale maschile di calcio dell’Inghilterra David Beckham ha pubblicato un messaggio su Instagram: “Sono davvero addolorato per la morte di Sua Maestà, la Regina. Che sfogo di amore e rispetto abbiamo visto per il Giubileo di platino per la sua vita di servizio. Quanto ci sentiamo tutti devastati oggi mostra cosa ha significato per le persone in questo paese e in tutto il mondo. Quanto ci ha ispirato con la sua leadership. Come ci ha confortato quando i tempi erano difficili. Fino ai suoi ultimi giorni, ha servito il suo Paese con dignità e grazia. Quest’anno avrebbe saputo quanto fosse amata. I miei pensieri e le mie preghiere sono con la nostra famiglia reale”.

Anche la leggenda del calcio mondiale, il brasiliano Pelé ha ricordato Elisabetta II su Twitter: “Sono stato un grande ammiratore della Regina Elisabetta II dalla prima volta che l’ho vista di persona, nel 1968, quando è venuta in Brasile per testimoniare il nostro amore per il calcio e ha vissuto la magia del Maracanà. Le sue azioni hanno segnato generazioni. Questa eredità durerà per sempre”, ha scritto ‘O Rei’. Intervenuto dopo la sconfitta in Europa League della sua Roma con il Ludogorets, anche l’allenatore portoghese Josè Mourinho ha ricordato la Regina: “Mi dispiace tanto. Vivo in Inghilterra da molti anni, la mia famiglia è lì. Non credo ci sia nessuno che non apprezzi questa grande donna”.