Chiara Ferragni in elicottero sul ghiacciaio per un aperitivo: «E poi ci fa la morale»

Ha scatenato un mare di critiche l’ultima esperienza mozzafiato vissuta da Chiara Ferragni. L’imprenditrice digitale, nel corso di un soggiorno in Svizzera, è volata in elicottero sulla cima di una montagna per un esclusivissimo aperitivo ad alta quota con amici e colleghi influencer. La vicenda l’ha portata in tendenza su Twitter sull’onda del biasimo per una scelta che è apparsa tutt’altro che sostenibile.

Le critiche su Twitter: «Almeno la smetta di fare la morale»

Le foto sono state postate sul profilo Instragram dell’imprenditore e amico di vecchia data Filippo Fiora. In molti, oltre a biasimare il fatto in sé, hanno messo in relazione l’episodio con l’attivismo della Ferragni sui temi politici più sensibili, e dei diritti in particolare, sottolineando una certa incoerenza tra ciò che predica e ciò che pratica. «La Ferragni novella fustigatrice di costumi e consumi, inquina come un transatlantico per spostarsi per divertimento. Bene fa a spendere i suoi guadagni, ma almeno non si erga a Savonarola e smetta di fare la morale al prossimo», ha commentato Maria. «Le storielle per “sensibilizzare” i followers le mette, però poi… come dice un vecchio detto “tutto fumo e niente arrosto”, ahimè», ha scritto Giulia.

Quando Fedez condivideva la campagna contro il riscaldamento globale

C’è stato poi chi, come l’utente che si firma Nico.Tina, ha ricordato che Fedez un paio d’anni fa è stato tra i nomi noti che hanno supportato la campagna contro il riscaldamento globale. Ora, c’è da dire che Fedez non compare nella foto ricordo dell’aperitivo sul cucuzzolo della montagna. È, però, sempre presente nelle foto di famiglia su jet privato, richiamate alla memoria da Roberto, che ha sottolineato come i Ferragnez viaggino spesso in modo nient’affatto sostenibile. Questione sulla quale, per altro, di recente perfino la Kate Middleton ha voluto dare un segnale, volando da Londra alla Scozia su un aereo di linea, con tanto di pargoli reali al seguito.

Il precedente della festa di compleanno al supermercato

«Amo Chiara, ma è un periodo che secondo me sta ca..ndo un po’ fuori dal vaso», ha scritto Valentina, mentre più di un utente ha ricordato che non è la prima volta che Chiara Ferragni e il suo entourage danno spettacolo in modo poco edificante. In particolare, il riferimento è stato alla vicenda della festa di compleanno in un supermercato, dal quale trapelarono scene di cibo lanciato che costrinsero i Ferragnez a fare ammenda e ad adoperasi in una beneficenza riparatrice. «Specchio del degrado», è il commento di Alessia. «Si sta dimostrando per quella che è sempre stata. Non è cambiata per nulla», ha cinguettato Elisabetta. In questo caso, dall’attico di City life, almeno per il momento, non sono arrivate reazioni.

La stoccata alla sinistra: «Riparta dall’elicottero della Ferragni»

E mentre alcuni si augurano che lo scivolone possa rappresentare un momento di presa di coscienza per i fan dell’influencer e altri non risparmiamo prese in giro nei confronti della sinistra, con frasi come «la sinistra riparta dall’elicottero della Ferragni», c’è anche chi la butta esclusivamente su questioni di stile: «La Ferragni e l’aperitivo sul ghiacciaio in elicottero privato è una cafonata tipica dei parvenu», ha scritto Cristina.