Carlo III, nuova gaffe con le penne. In Rete spuntano pure le sue manie con water e spazzolino (video)

“Non posso sopportare questa dannata cosa…”. Re Carlo III “contro le penne”. Un video pubblicato su Twitter dalla Cbs mostra il nuovo sovrano alle prese con la firma del registro a Hillsborough Castle, in Irlanda del Nord, nell’ambito delle celebrazioni per onorare la regina Elisabetta II, scomparsa la scorsa settimana all’età di 96 anni.

“E’ il 12 settembre?”, chiede Carlo. Il Re viene avvisato che la data corretta è 13 settembre: “Oh Dio, ho scritto la data sbagliata”.

“Prima hai firmato 12 settembre”, lo avverte la moglie Camilla. Carlo si alza dalla scrivania ed evidentemente c’è qualche problema con la penna: “Odio questo… Non posso sopportare questa dannata cosa…”, dice il Re alzandosi e allontanandosi mentre prova a pulirsi le mani.

Carlo e le penne: ma anche le manie su tazza del water e spazzolino

Sabato scorso, nella giornata della proclamazione ufficiale, Carlo aveva ‘stigmatizzato’ la presenza di un ingombrante portapenne sulla scrivania. Nella sala del palazzo di St. James, ha imperiosamente fatto segno ai segretari di togliere un astuccio di stilografiche dal tavolino a cui era seduto, perché evidentemente gli toglievano spazio, lo infastidivano e lui comunque la penna ce l’aveva nel taschino.

Year 9 pupil: sir my pen’s exploded Me: pens don’t just explode King Charles:pic.twitter.com/3xXCPBRZN6 — James Theo (@JamesTheo) September 13, 2022

Il video diventa rapidamente virale, collezionando migliaia di retweet e di like. Molti utenti non nascondono la sorpresa per la diffusione della clip, che mostra un lato particolare del sovrano. Tanti i commenti totalmente comprensivi nei confronti di Carlo III: “E’ una persona che ha da poco perso la madre”, si legge nei messaggi.

Carlo III è diventato il re più anziano a salire al trono britannico, a 73 anni, dopo un’esistenza trascorsa all’ombra di una madre entrata nella storia. La biografia di Carlo è accompagnata da tante bizzarrie: come la storia che quando viaggia si porta dietro l’asse del water, perché non vuole accomodarsi su quelle estranee, oppure quella del valletto incaricato di spremergli il dentifricio sullo spazzolino da denti. Non era stata ancora nota la sua “idosincrasia” alle penne.