Bologna, la trascina in un posto isolato vicino la stazione e la violenta: senegalese irregolare in manette

L’ha intercettata mentre da sola cercava l’amica con cui aveva passato la serata. Poi, con la scusa di accompagnarla, l’ha trascinata in un luogo appartato per violentarla. La vittima è una 25enne italiana. Il presunto autore dell’aggressione brutale, un 40enne senegalese. Un senza fissa dimora, irregolare in Italia, che le forze dell’ordine hanno già rintracciato e arrestato. L’uomo, che gli agenti della polizia ferroviaria di Bologna hanno individuato anche grazie alle immagini delle telecamere attive sul percorso che la vittima ha indicato nella sua denuncia, è accusato di violenza sessuale aggravata.

Bologna, violenza sessuale nei pressi della Stazione: arrestato un 40enne senegalese

Un orrore, quello di cui la ragazza accusa il senegalese 40enne, cominciato all’alba di lunedì e perpetrato in un’area dismessa, nelle vicinanze della stazione centrale di Bologna. A lui, gli agenti – con l’aiuto dei militari dell’Esercito di pattuglia – sono arrivati quasi subito, dopo un’indagine lampo durata 24 ore. Un’indagine basata sui riscontri tra la denuncia delle vittima e la corrispondenza con le immagini delle telecamere di sorveglianza, strategicamente disseminate in vari punti di una zona sensibile come quella dello scalo ferroviario.

Ha carpito la fiducia della vittima e l’ha aggredita in un’area dismessa

Secondo quanto riferisce Bologna Today sulla vicenda, allora, in base alla ricostruzione della squadra mobile di Bologna, la 25enne sarebbe caduta nelle grinfie del senegalese «mentre cercava di rintracciare una sua amica. Insieme le due, provenienti da fuori Bologna, avevano passato la serata a Bologna ma avevano scelto di dormire in auto invece che tornare subito a casa fuori città. Al risvegli però la 25enne ha notato di essere stata sola in auto ed è uscita a cercare l’altra». Ed è a quel punto che lo straniero è entrato in azione: prima provando a carpire la fiducia della ragazza. Poi infierendo su di lei, una volta arrivati nei pressi di un luogo isolato. Un’area dismessa dove l’uomo ha dato seguito ai suoi intenti criminali. Un’aggressione di cui ora il cittadino senegalese, accusato di violenza sessuale aggravata, dovrà rispondere alle autorità.