“Amici”, Cricca colpisce con “Se mi guardi così” e diventa l’idolo delle giovanissime

È partita col botto, “Amici di Maria De Filippi”: 2.866.000 spettatori con il 24.1% di share alla prima puntata del pomeridiano. Dati di ascolto altissimi, che confermano il successo di una formula che appassiona i giovanissimi (e non solo). Gli ingredienti non mutano, la squadra è leggermente cambiata, le polemiche non mancano. Ma soprattutto già emerge un talento. Nella nuova classe di Amici è entrato Giovanni Cricca, diciannovenne, che ha conquistato subito le simpatie delle adolescenti.

Ad Amici fa subito successo Cricca

Ha ricevuto gli applausi di Arisa e Lorella Cuccarini, cantando prima la cover “Mare mare” di Luca Carboni e poi il suo inedito “Se mi guardi così”. Rudy Zerbi lo conosceva da tempo, perché lui ha lavorato all’Aquafan di Riccione. E ha detto: «Sono molto felice dei due sì delle prof di canto. Qualsiasi scelta farà, sarò contento per lui».

La sua storia raccontata da Maria De Filippi

Maria De Filippi l’ha presentato ricordando brevemente la sua storia: «Cricca ha due sorelle, mamma e papà sono operatori umanitari e si sono conosciuti in Africa. Questa estate ha lavorato all’Aquafan di Riccione, dove faceva pollo fritto, granite e focacce nei chioschi». E lui, dopo aver preso la felpa, ha fatto una battuta su Can Yaman, presente come super ospite: «Ci assomigliamo io e lui. Siamo belli, con la maglia bianca entrambi, capello lungo. Mi mancano solo i suoi bicipiti».