Ambientalista si dà fuoco durante un match della Laver Cup per protestare contro i jet privati (video)

Clamoroso protesta a Londra, durante la Laver Cup, torneo di tennis che segnerà l’addio di Roger Federer dall’attività agonistica. Nel corso del match tra Tsitsipas e Schwartzman un uomo è entrato in campo e si è dato fuoco a un braccio, prima di essere allontanato dagli stewards. La persona, probabilmente un ambientalista, indossava una t-shirt con la scritta “End UK private jets” in segno di protesta contro il cambio climatico e l’utilizzo dei jet privati, tema che è entrato anche nella campagna elettorale della sinistra italiana.

Dopo qualche attimo per spegnere le fiamme, l’uomo è stato trasportato via a braccio e il gioco è ripreso regolarmente. Le tv hanno, come sempre, oscurato il gesto, mentre sia l’arbitro sia i due giocatori si sono preoccupati delle condizioni dell’uomo. Pochi mesi fa, a Parigi, durante la semifinale del Roland Garros tra Ruud e Cilic, un’altra attivista per l’ambiente si era incatenata alla rete con una fascetta. Indossava la tshirt del gruppo “Dernier Renovation”.