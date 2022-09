A Latina l’Ucid presenta il libro “La forza dell’amore” con il Cardinale Giovanni Battista Re

L’Ucid di Latina, dopo la parentesi estiva, riprende la sua l’attività con la presentazione di un libro di grande interesse e di particolare significato: racconta infatti la storia vera di una mamma, che riesce ad affrontare con la ‘Forza dell’Amore’ le dure prove della vita.

La presentazione avrà luogo martedì 13 settembre in Curia alle ore 17,30, come riportato nella locandina, alla presenza del Cardinale Giovanni Battista Re, di Francesco Berardi, presidente dell’Ucid di Latina, di Luisa Santolini, già presidente del Forum delle Associazioni famigliari e della vicepresidente Emma Ciccarelli, dell’autore Luca Maurelli e della protagonista del libro Annamaria Pignataro Pedrizzi.

Questa la sinossi del libro, edito da Guida Editori

“Una famiglia è un universo di emozioni, sensibilità, caratteri, ambizioni, progetti, talvolta anche contrastanti, un bosco di vegetazione fitta e intricata nella quale può accadere di perdersi o di cadere per un imprevisto, un’incomprensione, una trappola della vita. Come accade nella famiglia di Annamaria, quando tra uomini lanciati verso il successo professionale e politico entra la tragedia di una malattia, che lascia indietro uno di loro, lo rallenta, rischia di metterlo ai margini. La storia vera di Annamaria è quella di una mamma normale che assume involontariamente i tratti dell’eroina straordinaria che combatte la sua battaglia silenziosa: tenere unita la sua famiglia trasformando la vita di un figlio disabile nell’energia vitale che muove e scuote il resto del gruppo. La vita di mamma Annamaria, in questo libro, diventa un gioco di contrasti tra leggerezza e forza, malinconia e speranza, guerra contro il buio del dolore del figlio più amato e pacificazione dello spirito quando dall’oscurità della malattia filtrano lampi di luce, intelligenza, gratitudine. E lei è lì, al centro di tutto, a raccogliere cocci e speranze“.