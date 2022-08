Un altro incendio a Roma: a fuoco gli studi di Cinecittà. Ironie social: «Come ai tempi di Nerone» (video)

Un nuovo incendio è divampato oggi a Roma e ha interessato gli studi cinematografici di Cinecittà. Sul posto sono intervenute tre squadre di vigili del fuoco, che hanno avuto la meglio sulle fiamme nel giro di pochi minuti, riuscendo a proteggere le strutture non ancora interessate dal fuoco. Non si sono registrati feriti e intossicati.

L’incendio a Cinecittà fa temere per la casa del Grande Fratello

La notizia di un ulteriore incendio nella Capitale, esploso poco prima delle 16, è presto rimbalzata sui social, andando in tendenza su Twitter. Ad alimentare il flusso di cinguettii anche l’ipotesi che andare in fiamme fosse stata la casa del Grande Fratello. Secondo quanto comunicato dalla società di Cinecittà, invece, le fiamme hanno interessato una parte di un vecchio set di Firenze, che sarebbe in particolare quello di “Firenze Rinascimentale”.

Un’alta colonna di fumo verso la città

Benché l’incendio si sia risolto rapidamente e senza particolari conseguenze, le immagini hanno anch’esse fatto rapidamente il giro dei social, anche perché impressionanti. Mostrano, infatti, un’alta colonna di fumo che dagli studi esce verso la città, facendo presagire un’altra giornata di finestre chiuse e paura di intossicazione per chi si trova nelle vicinanze dell’incendio. Come sempre, comunque, anche in questo caso non sono mancate ironie e amare ironie: «Ormai sembra di stare ai tempi di Nerone», ha commentato un utente.