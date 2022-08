Strage di pellegrini diretti a Medjugorie: 12 morti e 32 feriti. L’autista s’è addormentato al volante (video)

Tragedia in Croazia alle prime ore dell’alba: 12 persone sono morte e 32 sono rimaste ferite, 19 delle quali in modo grave, quando il bus a bordo del quale si trovavano è uscito di strada, finendo in un fossato. Le vittime sono pellegrini polacchi diretti al santuario di Medjugorje, in Bosnia, con un viaggio organizzato dal gruppo cattolico della Confraternita di San Giuseppe.

L’incidente è avvenuto intorno alle 5.40 ora locale, quando l’autobus su cui viaggiavano è uscito di strada lungo la A4 tra Jarek Bisaski e Podvorec, a nordest di Zagabria. Il ministero della Giustizia e il procuratore generale della Polonia hanno ordinato alla Procura di Varsavia di avviare un’indagine sulle cause della tragedia e due ministri polacchi si stanno recando in Croazia in seguito all’incidente.

Secondo una tv di Zagabria, l’incidente potrebbe essere stato causato da un colpo di sonno dell’autista del bus, sul quale viaggiavano 43 persone.