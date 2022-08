Sì anche del Senato all’adesione di Finlandia e Svezia alla Nato. Urso: “FdI sa da che parte stare”

Con 202 voti favorevoli, 13 contrari e due astensione, l’Assemblea del Senato ha approvato in via definitiva il ddl di ratifica dell’adesione di Finlandia e Svezia alla Nato, (Trattato Nord Atlantico). Per la cronaca ha votato contro il gruppo degli ex M5s, tra cui l’ex presidente del Copasir Vito Petrocelli. Ieri invece aveva votato contro Fratoianni, che è in trattative per entrare nell’alleanza con Letta e Calenda.

“Non abbiamo mai avuto dubbi da che parte stare, tanto più oggi, a fronte di una ratifica dell’adesione di Svezia e Finlandia al trattato dell’Alleanza Atlantica non è un fatto formale ma un evento storico”: lo ha detto il senatore FdI Adolfo Urso, presidente del Copasir, intervenuto al Senato, sull’adesione di Finlandia e Svezia alla Nato.

Un evento storico, ha spiegato, “per tre motivi: i Paesi che accogliamo, Svezia e Finlandia, avevano fatto della neutralità la loro ragion d’essere e sono stati costretti a scegliere; è un evento storico per il momento in cui si verifica, con una guerra a confini della nostra Europa in cui l’Italia è impegnata nel sostenere, come tutte le democrazie occidentali e atlantiche, la libertà, l’indipendenza e l’integrità dell’Ucraina; è un evento storico perché l’Italia, il nostro parlamento, si è mostrato unito, quasi unanime, e ciò credo sia dovuto per la coerente, precisa, determinata e responsabile scelta di FdI che sin dall’inizio ha spronato il parlamento a schierarsi a difesa dell’aggredito e contro l’aggressore”.

La soddisfazione di Urso, presidente del Copasir

“E’ una svolta storica – ha continuato Urso nel suo intervento in Senato – perché Svezia e Finlandia sono grandi democrazie e con la loro adesione si rafforza ed evidenzia come alla base dell’Alleanza atlantica della Nato vi siano comuni valori di libertà che, oggi più che mai, dobbiamo difendere a fronte della sfida lanciata dai sistemi totalitari autocratici e imperiali che appunto vogliono sottometterci come stanno cercando di sottomettere l’Ucraina e magari domani Taipei”. Svezia e Finlandia aderendo alla Nato, ha concluso Urso, “ci aiuteranno a tutelare il fronte Nord e noi potremo dedicarci più al fronte Sud”.