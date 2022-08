Recanati, primo matrimonio transgender in Italia: lei (che era un uomo) sposa lui (che era una donna)

Per la prima volta, in Italia, una donna cambia sesso e da uomo sposa una donna che a sua volta aveva cambiato sesso in quanto uomo. Un matrimonio transgender, inedito dalle nostre parti ma già verificatosi negli Usa. Accade a Recanati, in provincia di Macerata, nelle Marche, dove si è concluso positivamente il lungo iter burocratico di Emanuele Loati, 25 anni, e Maura Nardi, 41 anni, diventeranno tra pochi giorni a tutti gli effetti marito e moglie, come hanno raccontato oggi Il Resto del Carlino e Radio Erre.

Maura è non vedente dall’età di 19 anni, per una malattia alla retina, e lavora come centralinista per un ente pubblico. L’ufficio anagrafe del Comune di Recanati nelle Marche, dove entrambi vivono e lavorano, nei giorni scorsi ha provveduto a rettificare e a consegnare loro le nuove carte d’identità al termine dei rispettivi percorsi di transizione. Dal genere maschile a femminile per Maura, da femminile a maschile per Emanuele. E adesso i due si sposeranno: “Siamo una coppia e stiamo pensando alla nostra unione e al nostro futuro. Per noi è una cosa naturale, ma sappiamo che per molti non è così”, hanno dichiarato ai giornali locali.

Il matrimonio transgender e la malattia di Maura

Maura racconta della sua malattia: “”Ho perso la vista a 19 anni per una rara malattia alla retina, ma devo dire che è stato molto più facile convivere con la cecità che con l’incongruenza di genere. Se da un giorno all’altro non vedi più, in qualche modo puoi riorganizzare la tua vita ed è quello che ho fatto. Con l’identità di genere non puoi scendere a patti ed esiste un solo modo che si chiama transizione. Puoi lottarci per un po’, ma alla fine sei costretta a cedere anche perché in ballo c’è la tua vita”. E della sua scelta appoggiata dai parenti: “Ho avuto la fortuna di avere al mio fianco una grande famiglia: senza di loro non avrei fatto nulla. Mi è stata sempre vicina mostrando un coraggio da leoni e se oggi sono una donna felice e serena è anche grazie a loro”.