Pescara in festa per il Festival dannunziano. Marsilio: “Evento di cui non si può fare a meno”

Nove giorni di eventi animeranno la quarta edizione del Festival dannunziano, in programma dal 3 al’11 settembre a Pescara. Arte, musica, letteratura, teatro, sport, dibattiti e incontri al centro di un ricco programma dedicato, quest’anno, al tema dell’Immaginifico. A Pescara in mattinata la presentazione della manifestazione, guidata, come sempre, da Giordano Bruno Guerri. All’incontro hanno partecipato, tra gli altri, il presidente della Giunta regionale, Marco Marsilio; l’assessore al Turismo, Daniele D’Amario; il presidente del Consiglio regionale, Lorenzo Sospiri; il sindaco di Pescara, Carlo Masci, e il consigliere regionale, Guerino Testa. Alessandro Preziosi, Beatrice Venezi, Sergio Cammariere, Brunori Sas, Mario Biondi, Achille Lauro ed Enrico Vanzina saranno alcuni tra i protagonisti di un’edizione la cui durata, come ha anticipato l’assessore D’Amario, potrebbe anche essere raddoppiata qualora arrivassero i finanziamenti del Fondo Unico per il Turismo.

Festival dannunziano arrivato alla quarta edizione

“Siamo arrivati alla quarta edizione e sembra già un evento di cui non poter fare a meno – ha dichiarato Marsilio all’Adnkronos -. Questo significa che aver lavorato sul recupero dell’identità del nostro territorio si è rivelata una intuizione più che giusta. Del resto, il tema del rilancio della cultura legata al Vate, unito a quello della Transumanza patrimonio dell’Unesco, alla Perdonanza e ad altri eventi di rilievo – ha aggiunto – rientra in un’ampia cornice culturale che funge anche da traino rispetto ad una maggiore appetibilità turistica dell’intero territorio. Va, peraltro, sottolineata – ha continuato – anche la felice collocazione temporale di questo Festival dannunziano che, se allungato di una o più settimane, come auspichiamo, ci potrebbe consentire di prolungare la stagione turistica quasi fino ad ottobre”. Tra i momenti di particolare fascino, la notte bianca dei musei che avrà luogo domenica 4 settembre con la visita al museo dell’Imago, al Paparella, al museo dell’Ottocento, al Cascella a Casa d’Annunzio.