Paura per Renato Pozzetto colto da malore: è ricoverato in ospedale da Ferragosto

Apprensione per Renato Pozzetto, ricoverato per un malore all’ospedale di Circolo di Varese da Ferragosto. L’attore non si è sentito bene nei giorni scorsi e ha trascorso la festività in ospedale, dove però non sarebbe in pericolo. Le testate locali riferiscono che Renato Pozzetto si sta sottoponendo ad alcuni esami di routine per verificare il suo stato di salute. Non si tratterebbe di nulla di grave, tanto che potrebbe essere dimesso nelle prossime ore. Ne hanno dato notizia alcuni media locali, tra cui il quotidiano “La Prealpina”. Pozzetto sarebbe tutt’ora ricoverato nel reparto di medicina generale del nosocomio anche se le sue condizioni “sarebbero in miglioramento”.

Malore per Renato Pozzetto. Le sue condizioni “in miglioramento”

L’attore, 82 anni, era stato ricoverato due anni fa al San Raffaele di Milano per un problema simile, poi risoltosi nel giro di alcuni giorni, ricorda il sito Tgcom24. L’ultimo suo film apprezzatissimo è del 2021. Lei mi parla ancora “, diretto da Pupi Avati , per il quale ha ricevuto il “Premio speciale 75 ” ai Nastri d’argento 2021. Un’intensa interpretazione di Pozzetto. Il film era tratto dal romanzo “Lei mi parla ancora – Memorie edite e inedite di un farmacista”, scritto a 95 anni da Giuseppe Sgarbi, padre di Vittorio ed Elisabetta.

Il lutto del fratello solo poche settimane fa

L’attore, volto di innumerevoli film di successo italiani, è ricoverato nel reparto di medicina generale dell’ospedale di Circolo di Varese, non lontano da dove risiede. Ha sempre eluso il caos cittadino, preferendo le zone limitrofe del Lago Maggiore. Lo scorso venerdì 12 agosto, l’attore si trovava a Laveno, sulle sponde lombarde del lago, quando ha accusato il malore. Non è la prima volta che il popolare attore, protagonista della commedia all’italiana, fa stare in apprensione il suo pubblico. Più di una volta ha dovuto annullare i suoi recital. Ma il suo stile riservato non aveva consentito di saperne di più. Solo poche settimane fa, Renato Pozzetto è stato colpito da un grave lutto: suo fratello, il maggiore, è deceduto.