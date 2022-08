Meloni contro l’irresponsabile Stefano Feltri: scrivi che sono un demone, così inciti alla violenza

Game of Thrones e paragonando Giorgia Meloni e Matteo Salvini ai “non morti” da combattere unendo le forze del bene. Giorgia Meloni, con un lungo post su Fb, replica al direttore del quotidiano “Domani”, Stefano Feltri. Il quale aveva rivendicato il diritto di demonizzare le destre ricorrendo a metafore tratte dae paragonando Giorgia Meloni e Matteo Salvini ai “non morti” da combattere unendo le forze del bene.

“Il direttore di “Domani”, Stefano Feltri, pubblica un editoriale – scrive Meloni – per rivendicare il diritto di “demonizzare le destre che avanzano”. Questa la sua dotta teoria: il centrodestra a guida Giorgia Meloni è come l’esercito di non-morti della serie Game of Thrones, e come nella serie fantasy tutte le forze del bene devono superare le loro differenze per fermare le orde del male. “Ora l’unica strategia sensata è serrare i ranghi e schierare tutti i soldati disponibili a reggere l’urto dei non-morti che assediano non il castello di Grande Inverno, come in Game of Thrones, ma la Costituzione” scrive Feltri, non rendendosi conto di quanto rischi di scivolare nel ridicolo”.