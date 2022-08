Lerner fa gli auguri a Sofri ‘dalla parte giusta’. Rita Dalla Chiesa lo fulmina: si vergogni

Dalla parte giusta. Due paroline che non vanno proprio giù a Rita Dalla Chiesa. Se, come ha fatto Gad Lerner, sono rivolte ad Adriano Sofri, icona della sinistra. La figlia del Generale Alberto Dalla Chiesa, ucciso in un attentato della mafia, componente del nucleo speciale antiterrorista, si indigna per la formula infelice utilizzata dal giornalista dal solido curriculum progressista, per fare gli auguri all’ex Lotta Continua. Che riempie di orgoglio mai sopito le schiere dei ‘compagni’.

Lerner imbarazza Rita Dalla Chiesa

Condannato a 22 anni di carcere, insieme a Giorgio Pietrostefani, come mandante dell’omicidio del Commissario Calabresi. E sempre osannato dal gotha della sinistra nostalgica degli anni dell’odio. Dalla parte giusta? Chiede provocatoriamente a Lerner l’ex conduttrice Mediaset in un tweet. “Ne è proprio sicuro? E glielo dice una figlia che ha visto combattere il proprio padre e i suoi uomini tutta la vita contro quelli che lei ‘definisce parte giusta”. L’interessato evita accuratamente di rispondere.

Il plauso degli internauti e della Meloni

Il messaggio via social di Lerner aveva già suscitato un vespaio di polemiche. E il cinguettìo della figlia del compianto Alberto Dalla Chiesa riceve il plauso di tanti internauti. Le sue parole scaldano gli internauti, a dir poco irritati dal messaggio che il giornalista aveva pubblicato. “ Stimatissima Rita Dalla Chiesa, la sua pacatezza le fa onore, davanti ad un post di uno squallore del genere “, ha scritto un commentatore, Claudio.

Le accuse della sinistra contro l’ex conduttrice

A complimentarsi con Rita anche Giorgia Meloni che via social fulmina il giornalista. “Condannato a 22 anni di carcere per esser stato il mandante dell’omicidio del Commissario Calabresi, ma per certa sinistra Sofri ha vissuto ‘dalla parte giusta. Brava Rita!”, ha scritto la leader di Fratelli d’Italia unendosi allo sdegno collettivo. La Dalla Chiesa tra l’altro è reduce da un attacco ad alzo zero da parte della sinistra perché colpevole di essersi schierata dalla parte sbagliata con Giorgia Meloni.