Isabella Rauti a Fiano: «Hai un’ossessione nei miei confronti e un atteggiamento arrogante»

«Non si può vivere la campagna elettorale come se fosse un derby tra me e lui». Dura e incisiva la risposta di Isabella Rauti a Emanuele Fiano. La senatrice di Fratelli d’Italia all’Adnkronos replica infatti all’invito a incontrarsi e confrontarsi in piazza Don Luigi Petazzi, a Sesto San Giovanni, che le ha rivolto il deputato del Pd, suo sfidante nel collegio uninominale Sesto-Villa Pizzone-Legnano, nel Milanese.

Isabella Rauti smaschera Fiano: «Sei solo autoreferenziale»

«Intanto trovo che i suoi inviti siano molto autoreferenziali, perché non è un candidato che può individuare una piazza e invitare un altro candidato a un confronto, escludendone altre due dello stesso territorio, che rappresentano una il Terzo polo e l’altra il Movimento 5 stelle», dice l’esponente di FdI, che definisce quello dello sfidante dem un «atteggiamento autoreferenziale, anche un po’ arrogante e soprattutto antidemocratico». E fa sapere che parteciperà «solo a dei confronti in cui sono stati invitati tutti e quattro i candidati».

«Ha un’ossessione nei miei confronti»

Isabella Rauti, infine, parla di una «ossessione che Fiano ha nei miei confronti fin dal primo giorno» e che «mi fa pensare che lui abbia difficoltà a parlare del presente e del futuro, altrimenti non mi spiego». Considerata la «predilezione di Fiano a parlare del Novecento» e il fatto che «io sono laureata in Storia», la senatrice rilancia un invito allo sfidante a «un confronto su tutti i totalitarismi del Novecento all’indomani delle elezioni». Fino ad allora – conclude – «io sono in rappresentanza di una coalizione e ho il dovere di esporre un programma elettorale, convinta che ai cittadini interessi di più ascoltare i programmi elettorali di tutti, piuttosto che assistere a un derby che è tutto nella testa di Fiano». Sicurezza, potenziamento delle infrastrutture, sostegno a natalità e famiglie e difesa dei presidi territoriali locali: questi i temi su cui concentrerà la sua campagna elettorale.