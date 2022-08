FdI contro la conduttrice del Tg1 Elisa Anzaldo che deride la Meloni: “Ha tanti peccati…” (video)

Una leggerezza, una gaffe incomprensibile per una professionista: a pronunciare la battuta sui “tanti peccati” di Giorgia Meloni è stata Elisa Anzaldo, fresca di nomina alla conduzione del Tg1 delle 20 dopo l’epurazione di Francesco Giorgino.

La gaffe in questione è andata in onda poco prima delle 7 di questa mattina e ha colpito appunto la leader dell’opposizione, Giorgia Meloni, data in testa in tutti i sondaggi a meno di due mesi dal voto. Ospite in studio il condirettore del Corriere dello Sport, Alessandro Barbano, la domanda ha sfiorato il gossip su un cambio di tifoseria della Meloni: da adolescente avrebbe cambiato squadra calcistica, passando dalla Lazio alla Roma. Notizia non propriamente dirimente per le sorti della politica italiana.

Lo stesso giornalista ha confidato di aver cambiato squadra lui stesso in età matura. Per poi chiosare con un salomonico: ” Se peccato è, in questo caso non è il peggiore peccato di Giorgia Meloni”. A quel punto la Anzaldo ha colto la palla al balzo per aggiungere: “Ce ne sono tanti altri…”, accompagnato da una risatina maliziosa.

Derisa in diretta la leader di FdI: il caso in Commissione di Vigilanza

“Si tratta di un episodio inaccettabile e gravissimo, senza alcun contraddittorio – attacca Daniela Santanchè, capogruppo nella Commissione parlamentare di Vigilanza sulla Rai – del tutto pretestuoso e per giunta alle soglie della campagna elettorale. È fuor di dubbio che vadano presi provvedimenti immediati, perché è inimmaginabile che il Servizio Pubblico possa essere utilizzato per esporre un leader politico nazionale a un simile ludibrio pubblico. Chiederò una riunione urgente della Commissione di Vigilanza affinché l’amministratore generale Fuortes e lo stesso direttore del Tg1, Monica Maggioni, spieghino come sia stato possibile il verificarsi di un tale episodio, quali misure hanno intenzione di adottare e soprattutto come intendano agire affinchè in Rai sia garantito il pluralismo e il rispetto della par condicio alla luce dell’imminente campagna elettorale”.

Per il commissario di Vigilanza Rai, deputato FDI Federico Mollicone, “la vicenda di Anzaldo, con le battute su Giorgia Meloni, è il primo simbolo dello spostamento a sinistra dei contenuti informativi della Rai – talk, strisce, contenitori condotti da giornalisti di sinistra o culturalmente – che prevederà un massacro della par condicio e del pluralismo. Proprio ieri in Vigilanza Rai abbiamo approvato la delibera sulla par condicio che entrerà in vigore il 10 agosto. Ho chiesto l’estensione anche ai contenuti informativi e, su richiesta di Fdi, il presidente Barachini scriverà all’Ad Fuortes per l’immediata applicazione della par condicio, cosí da evitare questo genere di situazioni, ma evidentemente qualcuno fa finta di non sentire”.

La Lega chiede l’immediata sospensione di Elisa Anzaldo

“La Lega chiede alla Rai l’immediata sospensione di Elisa Anzaldo dalla partecipazione ai programmi dopo lo spettacolo indecente visto stamane durante la rassegna stampa del Tg1. E’ inaccettabile che un volto di primo livello quale Anzaldo, che è conduttrice del Tg1 delle 20 ovvero il principale e più seguito telegiornale dell’azienda su scala nazionale, si permetta di deridere un leader politico senza contraddittorio e durante un appuntamento informativo come la rassegna del mattino”. Lo affermano in una nota i parlamentari della Lega in commissione Vigilanza Rai.

Tg1 mattina e la battuta di Elisa Anzaldo su Giorgia Meloni (VIDEO) https://t.co/VeectcQP2W — Tvblog.it (@tvblogit) August 3, 2022

“Un comportamento inammissibile – proseguono – in sfregio a tutti i principi della par condicio, che viola qualsiasi codice deontologico e di correttezza a cui sono tenuti i giornalisti. Stiamo predisponendo una segnalazione all’Agcom perché non è in alcun modo tollerabile che ci siano giornalisti che fanno politica sempre nella stessa direzione, invece di svolgere la propria professione in maniera limpida. L’informazione da parte del servizio pubblico deve sempre garantire imparzialità ed equilibrio, a maggior ragione in questo momento di campagna elettorale, e Anzaldo si è rivelata non in grado di rispettare questi principi fondamentali”.