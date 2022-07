Wimbledon, Nadal si ritira per l’infortunio agli addominali. Ma Fognini non gli crede: “Falso”

“Ci ho pensato tanto, ma non ha senso continuare a giocare. Ieri ho sofferto, non posso fare un movimento normale per servire. Sono molto triste”. Con queste parole Rafael Nadal annuncia il suo ritiro da Wimbledon. Lo spagnolo lascia così strada libera all’australiano Nick Kyrgios che vola in una finale Slam per la prima volta in carriera. Affronterà il vincente tra il serbo Novak Djokovic e il britannico Cameron Norrie.

Sette millimetri. Sarebbe questa l’entità della lesione agli addominali di Rafa Nadal. Lo riporta il quotidiano spagnolo Marca, che conferma la sensazione provata dal giocatore durante il match di Wimbledon contro Taylor Fritz (“qualcosa non va come dovrebbe”).

Nadal e l’infortunio agli addominali su cui Fognini ha dubbi

Nadal, in passato aveva già giocato con una lesione agli addominali. Più precisamente, agli Us Open del 2009, l’allora testa di serie numero 3 aveva cominciato il torneo con una lesione di 6 millimetri, in semifinale, la lesione era diventata di 26 millimetri alla fine, quando aveva perso 6-2 6-2 6-2 in semifinale contro Juan Martin Del Potro. Anche Novak Djokovic ha subito lo stesso tipo di lesione agli Australian Open nel 2021, proprio contro Taylor Fritz. Il serbo, al terzo turno dello Slam, aveva rimediato una lesione di 17 millimetri che non gli ha impedito di superare il turno e vincere il torneo, con la lesione aumentata di altri 8 millimetri.

Un problema fisico al quale non crede il collega Fabio Fognini: “Sicuramente”, scrive ironico il tennista azzurro commentando in una storia Instagram la notizia dell’infortunio dello spagnolo. “Ragazzi, smettete di credere in quello che leggete per favore”, aggiunge giocatore azzurro di Coppa Davis.