Riccione, due ragazze travolte mentre attraversano i binari. Il testimone: una non sembrava in sé (video)

Riccione, due ragazze sono rimaste uccise nella stazione, investite da un convoglio mentre attraversavano i binari. Sul tragico incidente – avvenuto intorno alle 7 – sono in corso gli accertamenti dell’Autorità Giudiziaria. “Ho visto le due ragazze – riferisce il titolare del bar della stazione – che stavano andando verso il secondo binario, dove c’era il treno fermo per Ancona. Ho subito iniziato a gridare e anche le persone che aspettavano il treno si sono messe a urlare. Poi ho sentito un fischio del treno che andava verso Milano, sul primo binario e un grande botto. Non ho capito più nulla e tutta la gente si è messa a urlare”.

Secondo quanto emerso – si legge su Rimini Today – “le due ragazzine, che potrebbero anche essere minorenni, sono entrate nello scalo riccionese sul lato di Rimini all’altezza della fermata del Metromare. I testimoni hanno raccontato di averle viste malferme sulle gambe per poi finire sui binari, forse cercando di attraversare la linea in direzione mare, mentre stava arrivando sul binario 1 il treno alta velocità che procedeva in direzione di Milano. Un impatto tremendo che non ha lasciato scampo alle due giovani nonostante il tentativo disperato di frenata fatto dal macchinista”.

“Un brutto risveglio per me e per la città sia come sindaco che soprattutto come mamma – ha dichiarato la sindaca di Riccione Daniela Angelini. – Una tremenda disgrazia che ha visto coinvolte due giovani donne, al momento sono in corso le indagini perché l’identità dei due corpi non è stata ancora accertata. Sono nei panni di quei genitori che con ansia stanno aspettando i figli che ancora non sono rientrati. Speriamo di potere identificare le vittime per dover dare la brutta notizia ai famigliari e, allo stesso tempo, liberare dall’ansia le altre. E’ triste dirlo ma è così”.