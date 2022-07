Piazza Italia, Capezzone presenta “Per una nuova destra” alla festa di FdI. Segui la diretta (video)

Prosegue a Roma, nel cuore dell’Esquilino (piazza Vittorio Emanuele), “Piazza Italia”, la consueta festa di Fratelli d’Italia di fine stagione giunta alla terza edizione. Aperitivi letterari, convegni, dibattiti politici. Esibizioni sportive e artistiche, stand gastronomici all’insegna dello street food. Oggi doppio appuntamento per invito alla lettura: dal palco di “Piazza Italia” si alternano Daniele Capezzone per presentare il suo libro “Per una nuova destra” (modera Pietro De Leo, giornalista de Il Tempo) e Andrea Tornielli e Pier Paolo Saleri per presentare il volume “Il denaro non governa”.