Morta d’infarto Ivana Trump, l’ex moglie di Donald: scappò dal comunismo e divenne star mondiale

Una chiamata per “emergenza cardiaca”, l’ambulanza, la constatazione del decesso, forse per infarto. E’ morta la notte scorsa Ivana Trump, ex moglie del precedente presidente degli Stati Uniti Donald Trump dal 1977 al 1992 e madre dei tre figli maggiori dell’ex inquilino della Casa Bianca Donald jr, Ivanka ed Eric. Ivana Trump aveva 79 anni ed è stato prioprio l’ex presidente degli Usa ad annunciarne la scomparsa su Truth Social, la piattaforma mediatica di destra da lui creata dopo aver lasciato la Casa Bianca: “Era meravigliosa, bellissima, straordinaria. suo orgoglio e la sua gioia erano i tre figli, Donald Jr., Ivanka, and Eric. Riposi in pace!”, ha scritto il tycoon ricordando la fuga di Ivana oltre la cortina di ferro.

Ivana Trump e la fuga dal comunismo

“Nostra madre era una donna incredibile, una forza negli affari, un’atleta di livello mondiale, una bellezza radiosa e una madre premurosa e un’amica”, ha scritto la famiglia in una nota, confermando il decesso. “Ivana Trump era una sopravvissuta – prosegue il comunicato –. È fuggita dal comunismo e ha abbracciato questo Paese. Ha insegnato ai suoi figli grinta e durezza, compassione e determinazione”, ha scritto la famiglia. “Mancherà moltissimo a sua madre, ai suoi tre figli e ai dieci nipoti”.

Ivana Zelníčková nacque nella città morava di Gottwaldov (oggi Zlín), Cecoslovacchia, da Miloš Zelníček, ceco, e Marie Francová. Fin da bambina coltivò, incoraggiata dal padre, il suo talento sciistico. Dopo la morte per incidente stradale del fidanzato Jiří Štaidl, drammaturgo, direttore artistico e autore di canzoni, lasciò la Cecoslovacchia trasferendosi in Canada con l’amico d’infanzia e primo fidanzato George Syrovatka, che aveva aperto un negozio di sci a Montréal.

Il matrimonio con Donald e il successivo divorzio

Il matrimonio con The Donald è durato dal 1977 al 1992. . Nel 1995 Ivana Trump, che amava molto l’Italia, aveva sposato l’uomo d’affari italiano Riccardo Mazzucchelli, ma il matrimonio fallì dopo due anni e lei presentò una querela per violazione di contratto pari a 15 milioni di dollari per aver ignorato la clausola di riservatezza del contratto prematrimoniale. Celebre poi la love story con un altro italiano, il conte Roffredo Gaetani, titolare della concessionaria Ferrari a Lond Island, morto in un incidente stradale nel 2005. Tra 2008 e 2009, l’ultimo matrimonio con l’attore e modello Rossano Rubicondi: le nozze da 3 milioni di dollari con 400 invitati, furono ospitate da Donald Trump nella tenuta di Mar-a-Lago e la figlia Ivanka Trump fu sua damigella d’onore. I due si erano separati dopo meno di un anno e Rubicondi era stato poi stroncato da un melenoma.