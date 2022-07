Meloni ridicolizza la sinistra: «Ecco il finto scoop. Provo a spiegarvi di nuovo certe cose…» (video)

Attenzione, la sinistra ha fatto un scoop su Fratelli d’Italia. Pensando di poter processare il partito di Giorgia Meloni sul terreno infido della cittadinanza. È la stessa leader con un video messaggio sui canali social a rispedire al mittente l’ennesima ‘patacca’ degli avversari. Che cosa dicono? Che la Meloni otto anni si dichiarava contraria allo Ius soli ma favorevole allo Ius scholae. E oggi i suoi parlamentari votano no alla legge, promossa dal grillino. Ma non è così. “Pensano che tutti siano fatti come loro. Ma noi non siamo così – dice la Meloni nel video diffuso su Fb – noi non siamo gente che dice di non andare mai al governo con i 5Stelle e poi lo fa. Non siamo gente che dice no al reddito di cittadinanza e poi lo vota. Oggi la sinistra riprende un mio tweet di 8 anni nel quale dicevo le stesse cose di oggi. Noi diciamo la stessa cosa da sempre”, spiega la Meloni.

Meloni: ecco il finto scoop della sinistra, mistificazione

“Siamo d’accordo con lo Ius scholae, che però prevede 10 anni di percorso scolastico. Perché in Italia l’obbligatorietà del ciclo scolastico è 10 anni. Noi siamo noiosi”, aggiunge ironica. “Noi diciamo sempre la stessa cosa. E, invece, la norma che è stata approvata dalla sinistra prevede 5 anni per ottenere la cittadinanza. Quindi è molto più simile allo Ius soli che non allo Ius scholae”. Poi si rivolge agli avversari: “Ma perché perdete tutto questo tempo a insultarmi? Forse avete qualche problema. Forse non sapete come spiegare agli italiani perché vi occupate di questo mentre i problemi dell’Italia sono ben altri. Avete difficoltà ad argomentare”.

Meloni: noi siamo noiosi, diciamo sempre le stesse cose