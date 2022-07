L’Europa brucia, panico in Francia, Spagna e Gb: in Italia gli incendi hanno bruciato 23mila ettari di bosco

Sarà più calda dei Caraibi oggi la Gran Bretagna, mentre le temperature record previste in Francia continuano ad alimentare gli incendi. E’ allerta rossa per la Francia occidentale, m’allarme rosso” ma anche per la Gran Bretagna dove il Met office ha diramato un ‘per temperature che potrebbero mettere a rischio la vita. E’ la prima volta che accade, come per la prima volta in assoluto nella storia della Gran Bretagna il termometro potrebbe toccare i 40 gradi centigradi nel sud oggi e domani. La temperatura più alta mai raggiunta nel Regno Unito è stata di 38,7 gradi centigradi nel 2019 a Cambridge. Il Met Office ha previsto che oggi Londra potrebbe vedere picchi di 38 gradi centigradi. Il che significa, fa notare Sky News, che la capitale britannica sarà più calda di Nassau alle Bahamas (32°C), Kingston in Giamaica (33°C), Malaga in Spagna (28°C), Atene in Grecia (35°C), Albufeira in Portogallo (28°C) e Dakhla, nel Sahara occidentale. Le compagnie ferroviarie britanniche consigliano di viaggiare solo se necessario, portando con sé acqua e ventilatori da viaggio.

Anche in Italia solo ieri su 17 roghi sono volati i Canadair; nella sola Sardegna sono scoppiati 24 incendi. Sono 23mila gli ettari bruciati fin qui, una cifra nettamente più alta della media raggiunta tra il 2006 e il 2021.

Incendi in Francia, migliaia di persone evacuate

In Francia, 15 dipartimenti sono stati messi in stato di massima allerta dai meteorologi per la previsione di temperature estreme, compresa la Gironda nel sud-ovest. Qui sono stati distrutti 13mila ettari e 16.200 turisti sono stati costretti a evacuare, come hanno riferito i vigili del fuoco. La situazione peggiore è a 40 chilometri da Bordeaux, dove i vigili del fuoco non riescono a domare un incendio che divampa da giorni e che è alimentato da forti venti. Migliaia le persone che sono state evacuate oggi, a causa di temperature che hanno superato i 40 gradi centigradi in alcune regioni francesi. Nella foresta delle Landes, nella regione sud-occidentale dell’Aquitania, le temperature sarebbero superiori ai 42 gradi centigradi, secondo il meteorologo Olivier Proust. Anche la Bretagna potrebbe registrare temperature fino a 40 gradi centigradi secondo gli esperti, un record per la regione.

In Spagna solo ieri 20 roghi pericolosi

In Spagna le autorità hanno segnalato circa 20 incendi che ancora non sono sotto controllo in diverse parti del paese, dal sud alla Galizia, nell’estremo nord-ovest. Qui le fiamme hanno distrutto circa 4.500 ettari di terreno. L’ultima vittima degli incendi in Spagna è un vigile del fuoco, morto ieri sera per le ustioni riportate mentre cercava di domare le fiamme nella provincia di Zamore nel nord-ovest del Paese. Lo ha affermato il governo regionale. Il primo ministro spagnolo Pedro Sánchez ha espresso le sue ”condoglianze e affetto” alla famiglia e ai colleghi della vittima dicendo su Twitter che ”non ci sono parole per ringraziare coloro che combattono gli incendi senza sosta e per il loro immenso lavoro”.