Festa de Noantri: in scena a Trastevere lo storico appuntamento con la romanità tra comicità e musica

C’era una volta la Festa de Noantri, la festa romana e trasteverina per eccellenza. Negli anni del massimo fulgore cantavano giovani artisti diventati poi leggende della musica popolare italiana come Claudio Villa, Gabriella Ferri e Lando Fiorini. E proprio l’Associazione Lando Fiorini per la Romanità ha organizzato una kermesse di musica e comicità, a cominciare da lunedì 18 luglio fino a sabato 23 luglio.

Francesco Fiorini, figlio di Lando, promoter degli spettacoli serali

“La Festa de Noantri” è la tradizionale manifestazione del rione Trastevere, che si tiene in concomitanza con le celebrazioni della Madonna del Carmelo, anche detta Madonna Fiumarola, evento molto sentito dai romani e dai trasteverini in modo particolare.

Quest’anno, in occasione dei festeggiamenti, il Municipio Roma I Centro, in collaborazione con la JF Eventi e Comunicazione, l’Associazione Lando Fiorini per la Romanità e Radio Puff, ha deciso di organizzare gli spettacoli serali, che si terranno nella splendida cornice di piazza di Santa Maria in Trastevere, vestendo ancora di più l’evento di quella romanità fatta di musica e comicità tra il passato e il presente.

«Non potevamo mancare questo appuntamento dopo due anni di Covid. La “Festa de Noantri” è uno dei principali eventi identitari dei rioni di Roma. Avvenimenti, questi, importantissimi per tornare ad animare, a far vivere con rispetto e a far conoscere i meravigliosi quartieri del centro storico», afferma l’assessore alla Cultura del Primo Municipio, Giulia Silvia Ghia, che ha coordinato l’organizzazione della manifestazione con l’assessore all’Ambiente, Stefano Marin, il quale commenta: «La ripartenza anche delle nostre feste rionali non poteva iniziare che da quella de Noantri».

Un programma di sei serate, dal 18 al 23 luglio, che alternerà sul palco della storica piazza cantanti e comici romani, diretti e presentati da Francesco Fiorini, fondatore dell’Associazione Lando Fiorini per la Romanità.

Gli spettacoli inizieranno lunedì 18 luglio, con una serata di presentazione e intrattenimento con il cast della manifestazione al completo.

Il 19 luglio sarà in scena il “Trio Monti”, perfetto esempio di una moderna tradizionalità, che dedicherà a Roma le sue canzoni.

Alla Festa de Noantri la chiusura è affidata a Marco Passiglia

Il 20 luglio saliranno sul palco “I Sequestrattori”, un duo comico della “famiglia Puff”.

Il 21 luglio avrà luogo lo spettacolo di Marco Capretti, attore comico dello scenario romano, anch’esso della “famiglia Puff”. Per l’occasione, la serata sarà aperta dal brillante cantautore romano, Maurizio Fortini.

Il 22 luglio si terrà il concerto di Beba Albanesi, “la voce del Puff”, che sarà accompagnata dalla sua band “La Banda di Beba”.

Il 23 luglio, Marco Passiglia, con la partecipazione di Enrico Seminara, chiuderà in bellezza la “Festa de Noantri”.

L’intera manifestazione è organizzata con il patrocinio del Municipio Roma I Centro e con il contributo del Municipio stesso e della John Cabot University (JCU), l’ateneo americano con sede a Trastevere.