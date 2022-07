Femminicidio a Como, l’ennesima tragedia: una donna di 34 anni uccisa a coltellate. Fermato il marito

Tragedia nel Comasco, l’ennesimo femminicidio. Una donna di 34 anni è stata uccisa a Cadorago. Un’ambulanza e un’automedica sono accorse sul posto insieme ai carabinieri, ma per la donna ormai era tardi. Giunti sul posto a seguito di una segnalazione dei vicini di casa spaventati dalle urla provenienti dall’appartamento, i carabinieri di Cantù e gli operatori sanitari hanno trovato il corpo senza vita della donna attorno alle cinque di questa mattina.

Femminicidio a Como: i vicini hanno dato l’allarme

All’interno dell’appartamento -riporta l’Adnkronos- le forze dell’ordine hanno trovato anche il compagno della vittima, con cui conviveva da circa due anni, in stato di choc. L’uomo, un 37enne, è stato fermato dai militari. Le forze dell’ordine stanno attualmente cercando di ricostruire la vicenda. Come riporta QuiComo quando i soccorritori sono giunti in via Leopardi, dove la donna viveva, era omai troppo tardi. Il personale saitario ha solo potuto accertare il decesso. Sul corpo della 34enne, diverse ferite inferte con un’arma da taglio. I sospetti sono tutti sul convivente. Si ipotizza che l’uomo l’abbia aggredita con un coltello da cucina in preda a un raptus di gelosia.

Il marito della vittima sotto choc

I femminidi sono una piaga che non si riesce ad arginare. Il triste copione della lite provocata dalla gelosia sta lasciando scie di sangue. Le cronache quotidiano restituiscono un rosario di tragedie. E’ di domenica la notizia di un tentat omiciodio per fortuna evitato a Salerano Canavese. Qui un uomo di 68 anni ha sparato alla moglie dopo una lite domestica. La donna è stata ricoverata all’ospedale di Ivrea. Il marito è stato arrestato e ha ammesso le proprie responsabilità. Anche in questa occasion è stato un litigio degenerato in un atto estremo, per fortuna non letale, all’interno di una abitazione di Salerano Canavese. La donna non è in pericolo di vita.