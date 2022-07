Erdogan avverte Ue e Nato: potremmo sospendere il processo di adesione di Svezia e Finlandia

Recep Tayyip Erdogan manda un avvertimento e ricorda che la Turchia ha approvato in via condizionale le richieste di adesione di Svezia e Finlandia alla Nato. E che potrebbe sospendere il processo se i due paesi non adotteranno le misure necessarie contro i gruppi terroristici.

L’altolà del presidente turco arriva, evidentemente perché, dopo le promesse, Erdogan si aspettava i fatti. Che, forse, non sono arrivati.

Citato dal Daily Sabah, Erdogan avverte nel corso di una conferenza stampa tenuta nel complesso presidenziale ad Ankara: “vediamo che soprattutto la Svezia non ha mantenuto le sue promesse“.

La Turchia – ha osservato il presidente – ha ribadito apertamente e frequentemente le sue preoccupazioni sull’espansione della Nato, in merito alla quale Ankara ha un atteggiamento preciso.

“Come Turchia, la nostra posizione è chiara. Il resto dipende da loro”, ha sottolineato Erdogan.

Al vertice della Nato a Madrid di fine giugno, Erdogan aveva dato il via libera all’ingresso di Svezia e Finlandia nell’Alleanza sulla base di una serie di condizioni, in particolare per quanto riguarda l’impegno nella lotta contro i gruppi terroristici curdi.

E aveva detto di aspettarsi che Svezia e Finlandia dessero corso alle richieste di estradizione di una ventina di curdi ritenuti da Ankara terroristi.

Fino ad ora le richieste di estradizione sono cadute nel vuoto. I due paesi non hanno mai neanche risposto alle richieste di Ankara di consegnare alla Turchia quelli che Erdogan ritiene essere terroristi.