Elezioni, la Fondazione Tatarella e Nazione Futura presentano 10 proposte per il centrodestra di governo

In vista delle elezioni del 25 settembre, la Fondazione Tatarella e la rivista Nazione Futura presentano un documento programmatico con dieci proposte per il centrodestra. La coalizione di centrodestra, secondo i principali sondaggi, arriva favorita all’appuntamento elettorale. Con Fratelli d’Italia in pole position. Ma è necessario – ragionano dalla Fondazione – presentare agli italiani un programma serio e convincente. In questi anni la Fondazione Tatarella e Nazione Futura si sono affermate come due delle realtà più attive nel mondo delle fondazioni e dei think tank. Svolgendo conferenze, eventi, pubblicazioni. Promuovendo iniziative e progetti anche grazie all’attività dei rispettivi comitati scientifici.

Fondazione Tatarella e Nazione Futura presentano 10 punti di governo

In vista delle elezioni (e in vista di un possibile governo di centrodestra), le due realtà sono attive per dare il proprio contributo in termini di idee e proposte. Da qui la realizzazione dei un manifesto programmatico in 10 punti. Dieci settori strategici: economia e tasse, sicurezza, giustizia e presidenzialismo, politica estera, ambiente ed energia, immigrazione, famiglia, Europa, libertà, scuola e cultura. “Si tratta di un’iniziativa – spiegano il presidente e il vicepresidente della Fondazione Tatarella Francesco Giubilei e Fabrizio Tatarella– nata per offrire un contributo di idee in vista dell’imminente vertice dei leader di centrodestra. È solo il primo passaggio di una serie di progetti. Che realizzeremo in occasione delle politiche e che culmineranno con l’organizzazione del convegno Italian conservatism a Roma a fine settembre. Realizzato in collaborazione con la rivista internazionale The European Conservative”.

Sovranità energetica, ambiente e cultura

Le proposte integrali, già pubblicate sul sito di Nazione futura (www.nazionefutura.it), verranno poi approfondite in un numero cartaceo speciale della rivista che uscirà a inizio settembre prima della tornata elettorale. Si va dalla necessità di una sovranità energetica con la realizzazione del gasdotto Eastmed a una riflessione sul Nucleare di IV generazione, passando per l’ambiente e la cultura, temi tradizionalmente lasciati alla sinistra su cui è necessario farsi trovare preparati. Nel documento si sottolinea la necessità del presidenzialismo unito a politiche per la famiglia e la natalità, occorre inoltre immaginare un’Europa delle nazioni basata sul principio di sussidiarietà e difendere il concetto di libertà.