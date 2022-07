Curva dei contagi ancora in salita: 84mila nuovi casi, 63 decessi. Il 118: aumentano le polmoniti gravi

Continua a salire la curva epidemica in Italia. Sono 84.700 i nuovi casi Covid nelle ultime 24 ore, contro gli 86.334 di ieri e i 56.386 di sabato scorso. Un aumento su base settimanale di circa il 50%. I tamponi processati sono 325.588 (ieri 316.040) con un tasso di positività che scende dal 27,3 al 26%.

Covid, curva dei contagi in aumento

Ancora alto il numero dei decessi 63 (ieri 72). Che porta il numero delle vittime da inizio pandemia a 168.488. In aumento anche le ospedalizzazioni: 11 in più le terapie intensive (ieri +3), che diventano così 275 in tutto con 40 ingressi del giorno. In lieve calo rispetto a ieri i ricoveri ordinari (205) per un totale di 7.035. Sono i dati del bollettino quotidiano covid diffuso dal ministero della Salute. Sono complessivamente 958.254 le persone in isolamento domiciliare e 965.564 le persone attualmente positive. Salgono a 17.561.902 i dimessi e guariti.

Omicron 5 corre, le acque reflue lo dimostrano

Si conferma in queste ore il trend in corsa di Omicron 5 corre. A far da ‘specchio’ anche i campioni di acque reflue prelevati nelle 20 regioni italiane. Che rilevano un aumento medio del 30% della presenza del virus. “L’andamento nazionale delle concentrazioni di Sars-CoV-2 nelle acque reflue ha mostrato un ‘pericoloso aumento’ nelle settimane 24 e 25 del 2022 (periodo 13-26 giugno), rispetto alle settimane precedenti. La stessa tendenza all’aumento è stata documentata nella maggior parte delle regioni/province autonome”. È quanto si legge nell’ultimo bollettino dell‘Istituto superiore di Sanità.

Il 118: torniamo a vedere polmoniti gravi