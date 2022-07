Crolla una giostra a Palma Campania. Poteva essere una strage, ma in quel momento era ferma (video)

Ha lasciato l’ospedale Santobono di Napoli ed è tornata a casa la ragazzina di 12 anni rimasta lievemente ferita nel crollo della giostra avvenuto ieri sera a Palma Campania, in provincia di Napoli. La 12enne è l’unica minorenne tra le dieci persone che hanno riportato lievi ferite nel cedimento della struttura. Trasportata subito all’ospedale pediatrico Santobono di Napoli, la ragazzina, che ha riportato contusioni ed escoriazioni, è rimasta in osservazione fino a questa mattina, quando i sanitari hanno dato il via libera per il rientro a casa, non ritenendo necessario il ricovero.

Crolla la giostra, per fortuna era ferma

Il cedimento della giostra, allestita in un’area parcheggio in via Querce nei pressi di un parchetto, si è verificato ieri sera mentre la giostra stessa non era ancora in azione, circostanza che probabilmente ha evitato conseguenze peggiori. Le persone rimaste lievemente ferite sono state quasi tutte curate sul posto dai sanitari giunti a bordo di ambulanze, mentre sono stati portati in ospedale la 12enne, al Santobono di Napoli, e altre tre persone rispettivamente negli ospedali di Nola, Nocera Inferiore e Sarno. Sull’accaduto indagano i Carabinieri della stazione di Palma Campania.