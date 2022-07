Civitanova Marche, ambulante nigeriano ucciso a colpi di stampella. Fermato l’aggressore

Una parola di troppo che le è costata la vita, Un uomodi origine nigeriana è stato ucciso nel centro di Civitanova Marche, in provincia di Macerata. Stando a quanto emerso, la vittima è stata colpita alla testa con una stampella. Fermato il presunto aggressore, sarebbe un uomo di origini campane . L’omicidio sarebbe scaturito per una lite generata da futili motivi. La vittima, secondo le ricostruzioni, avrebbe fatto degli apprezzamenti nei confronti della donna che si trovava in compagnia del suo aggressore.

La vittima è un ambulante nigeriano