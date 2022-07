Bonino ironica: “Siamo appesi ai colleghi del M5S come se dovesse parlare Zarathustra” (video)

“Mi sembra di vivere una situazione schizofrenica“: esordisce così Emma Bonino nel suo intervento al Senato sul decreto legge Aiuti. E aggiunge che il dibattito politico è totalmente disconnesso dalla realtà. “Adesso siamo appesi ai colleghi del M5S – ironizza- come se dovesse parlare Zarathustra”.

“Più Europa e Azione – aggiunge Bonino – non hanno sostenuto né il Conte 1 né il Conte 2 ma sostengono con grande convinzione il Governo Draghi che ha riportato l’Italia all’autorevolezza di essere protagonista a livello europeo e non solo. Scusatemi se è poco. È poco solo per chi pensa che tutto giri intorno al Gra. Penso che il Dl aiuti vada nella giusta direzione. Ciascuno si assuma le proprie responsabilità, perché al governo non si va per poi scendere dal vagone ma per assumersi le responsabilità”.