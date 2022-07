A 70 anni dalla morte l’Argentina ancora piange Evita. E omaggia la regina dei descamisados

La madonna dei descamisados Evita Duarte Peron continua a far vibrare i cuori degli argentini. A 70 anni dalla scomparsa della moglie del presidente argentino, morta il 27 luglio 1952 per una rara forma di tumore alle ovaie, centinaia di persone hanno sfilato ieri a Buenos Aires. Per lasciare fiori e rendere omaggio alla tomba di Evita. Situata nel quartiere di Recoleta nella capitale argentina. La straordinaria commemorazione dell’iconica first lady dal grande cuore è testimoniata da un video dal forte impatto emotivo. Il presidente argentino Alberto Fernández ha parlato di Evita come “incancellabile” dalle loro anime.

Sfilata in onore di Evita a 70 anni dalla morte

Attrice, sindacalista, filantropa, è ancora oggi una delle personalità più amate da tutta l’Argentina. Sempre vicina agli ultimi, continua a suscitare forti passioni. Grande interprete dei bisogni dei più poveri, Evita è ancora oggi presa a modello tra il suo popolo. Convinto che la sua eredità possa ancora contribuire allo sviluppo dell’Argentina tanto più in un momento di grave crisi economica e di forti disuguaglianze. Le umili origini, la voglia di riscatto, le nozze con Juan Domingo Peron, Evita ha trascorso la sua breve vita all’insegna dell’alleanza tra politica e popolo. “Anche se lascio lungo il cammino brandelli di vita, so che voi raccoglierete il mio nome e lo alzerete come bandiera della vittoria”. Così si rivolgeva ai suoi descamisados Il 17 ottobre 1951 davanti a una Plaza de Mayo gremita.

La madonna dei descamisados rivive in una serie tv

Dopo 70 anni dalla morte il suo ricordo è vivo nel cuore di tutti. Amata come una delle “prima donne” della politica argentina, negli anni ’50 si è distinta appoggiando il progetto del marito sulla “‘Terza Posizione” e diverse campagne di solidarietà per i più deboli. All’avanguardia, adorata dal suo popolo per il suo coraggio fuori dagli schemi, ha rappresentato una autentica rivoluzione dei costumi dell’epoca. La sua vita è diventata l’epopea di un intero popolo. Tanto che è stata oggetto di studi, ricerche, opere letterarie. Dopo il musical interpretato da Madonna, oggi il mito di Evita rivive in una serie tv che in Italia arriva su Disney dal 26 luglio. Sette gli episodi per Santa Evita. Un racconto che miscela fatti realmente accaduti al puro romanzo televisivo, per delineare l’immagine di una donna che è diventata leggenda.