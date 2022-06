Terzo settore, motore di sviluppo per l’Europa: il programma del convegno dell’ECR (video)

È iniziata questa mattina, a Roma all’Hotel Massimo D’Azeglio, la seconda giornata del convegno “Terzo settore, motore di sviluppo per l’Europa”: organizzato dall’ECR Party (il Partito conservatore europeo presieduto da Giorgia Meloni) con il supporto dell’Asi.

I conservatori europei si confrontano con il Terzo Settore e il volontariato in una giornata di incontri e dibattiti: il convegno prevede anche l’intervento del ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Andrea Orlando.

Ecco il programma della giornata

SABATO 25 GIUGNO

Hotel Massimo d’Azeglio (Via Cavour, 18)

09:30 Terzo settore in Europa, esperienze e prospettive

Opening

Antonio Giordano, segretario generale ECR PARTY

Relatori

De La Pisa Margarita, MEP, ECR Group, European Parliament

Elina Silina, Former MP, Chair of umbrella-NGO “Union of Latvian Large Families Associations”.

Hannes Guissurarson, Prof. University of Iceland.

Adela Mirza, President of Alternativa Dreapta, Romania

11:00

Terzo settore in Italia, stato dell’arte della riforma

Relazioni di

Alessandro Lombardi, direttore generale del Terzo Settore del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali

11:30 Tavola rotonda su “Le radici culturali e sociali del Terzo Settore”

Apertura

Gianni Alemanno, coordinatore nazionale del Terzo Settore dell’Asi (Associazioni Sportive e Sociali Italiane)



Relatori

Giorgio Vittadini, Presidente della Fondazione per la Sussidiarietà

Giampiero Rasimelli, Ex presidente ARCI (Associazione ricreativa e culturale italiana)

Stefano Zamagni, Presidente della Pontificia Accademia delle Scienze sociali

Vanessa Pallucchi, Portavoce del Forum Terzo Settore

Wisnieska Jadwiga, Mep, ECR Group, European Parliament (tbc)

Ore 15:00 Next generation EU, Terzo settore e PNRR: l’associazionismo fattore di sviluppo economico e sociale

Apertura

Giovan Battista Fazzolari, Member of the Senate, Fratelli d’Italia Speakers

Vincenzo De Bernardo, Director of Federsolidarietà

Diego Dutto, National Director of LEGACOOPSOCIALI

Gianni Salvadori, Manager at Misericordie

Francesca Coleti, Member of National Presidency ARCI (Associazione ricreativa e culturale italiana)

Marco Perissa, Consigliere nazionale del CONI

Carlo De Falco, Presidente del GRE (Gruppi Ricerca Ecologica)

17:30 Tavola rotonda con i presidenti delle reti associative

Apertura

Claudio Barbaro, Presidente di ASI (Associazione Sportive e Sociali Italiane) Speakers

Tiziano Pesce, Presidente dell0UISP (Unione Italiana Sport Per tutti)

Damiano Lembo, Presidente delle US ACLI (Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani)

Enrico Piron, Direttore di AUSER (Associazione per l’autogestione dei servizi e la solidarietà)

Nicolò Mancini, Presidente di ANPAS (Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze)

Juri Morico, Presidente di OPES (Organizzazione Per l’Educazione allo Sport)

Giancarlo Moretti, Delegato del terzo settore del Movimento Cristiano Lavoratori

Mario Pozzi, President del MODAVI (Movimento delle Associazioni di Volontariato Italiano)

Federico Palla, Segretario generale di CIAO LAB

Nel corso del convegno è previsto l’intervento di Andrea Orlando, ministro del Lavoro e delle Politiche sociali