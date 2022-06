Speranza positivo al Covid, Bassetti e Zangrillo concordi: “Prova che le mascherine sono inutili”

“Il Covid ha colpito anche il ministro della Salute Roberto Speranza, a dimostrazione che le mascherine con Omicron servono a poco. Chi si contagia negli ultimi tempi sono quelli che la hanno usata in maniera più maniacale e che non la hanno mai abbandonata”. Così su Twitter Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova, dopo la notizia della positività a Sars-CoV-2 del ministro Roberto Speranza, operativo ma in isolamento.

“Faccio gli auguri al ministro della Salute, Roberto Speranza”, risultato positivo a Covid, “ben consapevole che per un uomo giovane e forte si tratta fortunatamente di un non problema. Dopodiché l’occasione è ghiotta per ribadire che siamo di fronte alla prova regina dell’inutilità assoluta delle mascherine”. A dichiararlo all’Adnkronos Salute è Alberto Zangrillo, prorettore dell’università Vita-Salute San Raffaele di Milano e direttore del Dipartimento di anestesia e terapia intensiva dell’Irccs ospedale San Raffaele. “So che così dicendo scatenerò la reazione della rigida ortodossia virologica protezionistica – osserva – ne sopporterò le conseguenze. Ma al solito la medicina è fatta di competenza, conoscenza della realtà e buonsenso”.

Speranza e le mascherine: oggi decade l’obbligo di tenerle al chiuso

Il ministro della Salute attualmente è in isolamento dopo essere risultato positivo a Covid. Si collegherà in videoconferenza con il Consiglio dei ministri in programma oggi. Lo ha comunicato questa mattina l’ufficio stampa del dicastero.

A proposito di mascherine, “con oggi certamente decadrà l’obbligo di mascherine nei luoghi al chiuso, e un segnale importante è stato” anche “quello di consentire ai nostri ragazzi di svolgere gli esami sia delle le medie che della maturità senza mascherina. La riflessione che rimane aperta è quella di mantenere l’obbligo ancora fino a settembre per quanto riguarda i mezzi di trasporto. Questa è l’ipotesi, ovviamente poi la scelta definitiva verrà fatta oggi in Consiglio dei ministri”. Lo ha precisato a ‘Tg1 Mattina’ su Rai1 il sottosegretario alla Salute Andrea Costa.

“Non c’è dubbio che siamo di fronte a un altro passo che ci porta alla normalità”, ha sottolineato. “D’altronde – ha aggiunto – il Governo ha sempre adottato il criterio della gradualità”.