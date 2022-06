Sicilia amara per Conte, scoppia la lite faccia a faccia con un cittadino: “Pagliaccio!” (video)

Il video svela un Giuseppe Conte iracondo, gli dicono “pagliaccio” e lui replica a muso duro. Nel presunto bagno di folla del leader del M5S in Sicilia, che alcuni giornali hanno raccontato, manca questo episodio accaduto in Sicilia, con Conte nel mirino di un contestatore durante la sua campagna elettorale per le amministrative in Sicilia. Il video, pubblicato su TikTok, sta registrando migliaia di visualizzazioni. Nella sequenza si vede l’ex premier discutere faccia a faccia con il cittadino che gli ha rivolto l’epiteto. Conte prova ad ammansire il contestatore. «Qual è la tua posizione politica? Se non me la sai spiegare, allora il pagliaccio sei tu!». Il capo dei Cinque stelle, facendo cenno con le braccia alla scorta di allontanarsi, aggiunge anche: «Non lo trovi un politico che viene e ti guarda negli occhi e ti spiega». E l’altro insiste: “Pagliaccio, pagliaccio!”. Altro che passerella trionfale in Sicilia…