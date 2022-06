Sibilia a Di Maio: “Ora i fuoriusciti dovrebbero dimettersi dal Parlamento, come Elio Vito”

“I fuoriusciti prendano esempio da Elio Vito che ha presentato le dimissioni da parlamentare dopo l’uscita dal suo partito”. Va giù pesante il grillino contino Carlo Sibilia. Che vorrebbe pensionare il manipolo di dimaiani che ha lasciato la ‘casa del padre’ per fondare un nuovo partito. Insieme per il futuro, lanciato dal ministro degli Esteri nell’agone politico. Con tanto di suspense sulle prossime alleanze e l’ipotetica sempreverde tentazione di dare vita a un grande centro. Che per ora non si vede.

Sibilia all’attacco dei fuoriusciti: lascino il Parlamento

Il sottosegretario all’Interno, al governo dal Conte 1, risponde per le rime alle accuse degli scissionisti. “La disaffezione della politica è causata anche dai cambi di casacca. Persone che mutano bandiera, mantenendo la poltrona senza rappresentare più nessuno”. Sibilia, quello che cancellò da Twitter i post contro Draghi, attacca frontalmente l’ambiguità e l’opportunismo di Di Maio. Che dopo il tonfo elettorale del primo turno delle amministrative ha accelerato la fuga.

Le accuse di anti-atlantismo sono un pretesto

“Dire che avremmo messo in pericolo ‘la sicurezza del Paese’ è un’accusa gravissima. E anche quella di anti-atlantismo è stata solo un pretesto”. Un pretesto. Ma nessuno, di quelli rimasti fedeli all’ex premier grillino, tanto meno il sottosegretario delle gaffe, spende una parola nel merito del dibattito infuocato che ha spaccato il movimento sul terreno della guerra russo-ucraina. Del posizionamento internazionale dell’Italia. Dei rapporti con Mosca.

Patuanelli cambia la foto del profilo Facebook

Da registrare il cambio di volto social del ministro Stefano Patuanelli. Che ha sostituito la sua immagine del profilo Facebook con il simbolo del Movimento 5 Stelle. Un atto di assoluta “fedeltà” verso il Movimento 5Stelle. Che, nel derby, è stato apprezzato da molti suoi follower. Che hanno ricambiato il ministro per le politiche agricole con complimenti e like alla foto.