Sallusti a Di Battista: “Fai ridere, le liste di proscrizione dei giornalisti le facevate voi grillini” (video)

Acceso dibattito a diMartedì tra Alessandro Sallusti e Alessandro Di Battista sulla “lista di proscrizione” dei putiniani pubblicata dal Corriere della Sera e sulla quale il Copasir ha più volte preso le distanze. L’ex esponente del M5S ha chiesto a Sallusti di condannare le dichiarazioni di Berlusconi filo-putiniane, il direttore di Libero ha replicato ricordando quando erano i grillini a fare le black list dei giornalisti sgraditi, con l’avallo di Di Battista.

“Io ero sempre nei primi dieci, per favore, Di Battista, non si indigni adesso per le liste sui putiniani…”. E l’altro: “Che c’entra, erano liste non fatte dai Servizi segreti. Parla invece di Berlusconi, non avere paura…”. E Sallusti: “Ma che paura, tu fai ridere. Facevi le liste di proscrizione e vieni a fare i dossier, ma vergognati!”