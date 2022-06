Referendum, sui social sinistri e grillini tifano #noquorum. Questa è la loro democrazia

Tutti in fila, come pecore, a seguire i suggerimenti di Marco Travaglio, re dei manettari. E in seconda battuta di Luciana Littizzetto, un’altra comica che dà l’indirizzo politico al Paese. L’Italia è caduta davvero in basso: pur di dire che Renzi e Berlusconi e Salvini escono sconfitti dalla tornata referendaria sulla giustizia non esitano ad uccidere uno strumento di partecipazione diretta che è importantissimo.

Sia come sia, l’affluenza alle 15 era del 6,6%. E sui social va in scena la gazzarra dei tifosi del #noquorum. I sinistri del Pd, che hanno sempre in bocca la parola democrazia ma per i quali si deve votare solo quando è per loro conveniente. E gli ex grillini, per i quali il solo voto valido è quello sulla loro ridicola piattaforma. In mezzo ci sono i soliti delusi, gli indignati in servizio permanente che credono che i loro post sui social cambieranno il mondo ma disertano il seggio elettorale.

Il popolino #noquorum, che ha ribattezzato su twitter quello sulla giustizia il “referendum dei delinquenti”, già esulta. “Vi abbiamo mandato affan…” recitano i loro post, pieni di soddisfazione per quello che si preannuncia come un fallimento. Addirittura sono arrivati a scrivere che andando ai seggi “potreste incontrare quelli di CasaPound”. Altri postano le foto di incantevoli marine commentando: “ecco, sono al seggio elettorale”. Gaia Tortora sconsolata commenta: “Curioso, sui referendum si sono riattivati magicamente gattini, cagnolini e troll…”.

E già, fino a ieri ignorati, boicottati, scomparsi dai media, oggi i referendum tornano d’attualità non appena si è compreso che la gente, non informata e poco sollecitata, non va ai seggi.

La Lega infuriata parla di furto di democrazia per la vicenda dei seggi di Palermo e Fratelli d’Italia attacca il ministro Lamorgese, alla quale però si perdona tutto. Resta imperdonabile, nel nostro Paese, toccare la vera casta degli intoccabili. La vicenda dei referendum sulla giustizia è a tal proposito emblematica.