Putin al Cremlino sulle note dei Bee Gees: “Ancora vivo”. L’ultima mossa della propaganda russa (video)

«Ho riso da solo per due minuti. Mi sono immaginato Biden a fare lo stesso percorso. Secondo me lo ripescava un marine, nello stanzino delle scope, a salutare l’amico immaginario»: così Giorgio Bianchi, blogger tra i più noti della propaganda russa in Italia, postando questa mattina un video del presidente Vladimir Putin che, con grande dinamismo, attraversa le stanze principali del Cremlino.

Il video di Putin girato almeno 4 anni fa, ma la propaganda filo-russa lo omette

La guerra ibrida si combatte anche così, esaltando il vitalismo del proprio leader di riferimento. Il video è davvero divertente e ha un sotto testo emblematico: la colonna sonora è infatti la celeberrima canzone principale de La febbre del Sabato sera. Ma è il testo che è ancora più significativo. Stayin’ Alive (Restare vivo). Un modo ironico per rispondere alle voci che si alternano sulla salute del presidente russo. Bianchi e i tanti che stanno postando il video in queste ore hanno omesso di specificare che il video è in Rete da almeno quattro anni. Su Youtube il primo filmato porta la data dell’11 maggio 2018.

Inutile dire che i commenti che si susseguono sulla pagina del blogger filo-russo sono un coro entusiasta. Sabrina B. commenta: “Per essere uno in fin di vita lo vedo bene”. Edda aggiunge: “In fin di vita sono tutti i personaggi del mondo politico europeo. Quelli sono in fin di vita. Non Putin”. Andrea P. plaude: “Mai visto uno più in forma”. Lucia sintetizza così l’opinione di tanti utenti della pagina del blogger. “Alla faccia di quelli che scrivono che è malato….”

Bianchi, che spesso è ospite anche di canali televisivi nazionali e che nei talk show tv di Mosca viene presentato come un “giornalista italiano molto autorevole”, non ha aggiunto data, riferimenti o altro. Nel frattempo ha postato altri video in favore di Mosca e contro l’Ue sciagurata. Il video in poche ore ha superato le 600 condivisioni e i 700 commenti. Nessuno però che abbia fatto la domanda fatidica? Quando è stato girato il video di Putin?