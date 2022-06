Maxi rogo a Roma, la Procura apre un’inchiesta per incendio colposo. Al lavoro 350 vigili del fuoco

La Procura di Roma ha aperto un fascicolo sul maxi incendio scoppiato ieri. Che ha colpito la zona di via Aurelia, nel quadrante Ovest della capitale. Un rogo pericoloso, che, complice il vento e le alte temperature, si è propagato fino a un centro estivo e ha causato l’evacuazione di molti edifici. Al momento si procede per l’ipotesi di incendio colposo. Finora infatti non sarebbero emersi elementi relativi a possibili inneschi.

Rogo a Roma, la Procura apre indagine per incendio colposo

Le fiamme divampate ieri pomeriggio hanno interessato un’area molto vasta. Raggiungendo anche un parcheggio di camper, dove erano presenti bombole a gpl poi esplose. Diverse le persone intossicate che sono state visitate sul posto dai sanitari. Mentre per una donna con un bimbo è stato necessario il trasferimento al Gemelli in codice giallo. Nell’incendio sono rimasti intossicati anche quattro poliziotti. Colpito dal fumo ed evacuato anche un centro estivo. Per i diversi incendi divampati nella Capitale i magistrati di piazzale Clodio, allo stato, stanno procedendo con l’apertura di singoli procedimenti.

Da ieri 350 uomini impegnati nel soccorso

Nelle ultime ventiquattro ore i vigili del fuoco di Roma sono stati impegnati in circa duecento operazioni con 350 uomini dispiegati su più fronti per le operazioni di spegnimento. Ieri, complice il caldo record con una temperatura di circa 38 gradi che ha sfiorato i 50 percepiti, e una condizione di siccità che persiste da settimane, fumo e fuliggine hanno invaso numerosi quartieri della città. Dove nove roghi hanno iniziato a divampare dal pomeriggio. Il più grave nell’area ovest ha avuto origine dalla combustione di sterpaglie, all’altezza del civico 1052 di via Aurelia, in via Bosco Marengo. A poche centinaia di metri dall’ex campo rom della Monachina e da alcune abitazioni. E ha causato l’esplosione di 50 bombole all’interno di una rimessa della zona.