Lombardia, Salvini frena le ambizioni della Moratti: se Fontana si ricandida lui è il nostro candidato

Letizia Moratti è pronta a candidarsi alla presidenza della Regione Lombardia. Lo dice lei stessa, molto chiaramente, parlando a radio Lombardia. «Da tempo ho dato la mia disponibilità alla coalizione e sono sollecitata a candidarmi quotidianamente da più parti. Aspetto un segnale concreto da parte del centrodestra per poter proseguire nel cammino intrapreso fino a qui», dice la vicepresidente della Regione, nonché assessora al Welfare.

«Molti ritengono – aggiunge Moratti – che dopo un lavoro generoso e positivo di un anno e mezzo io possa essere una risorsa per il centrodestra – aggiunge subito dopo – Penso davvero di poter essere un valore aggiunto per la coalizione. La mia storia personale lo testimonia».

La Lega ha già fatto sapere che il candidato sarà l’uscente Attilio Fontana, a dispetto delle ambizioni della Moratti. “Letizia Moratti – ha commentato Matteo Salvini – è un assessore di centrodestra di una giunta di centrodestra con un governatore di centrodestra. Se deciderà di ricandidarsi l’appoggio della Lega andrà al governatore. Non ho mai visto un vicesindaco che corre contro il suo sindaco”.

L’uscita allo scoperto di Letizia Moratti – commenta il Corriere – non sembra scaldare i cuori del centrodestra. «Il dossier non è ancora sul tavolo – dice il coordinatore nazionale di Forza Italia Antonio Tajani – valuteremo le candidature al momento opportuno». Intanto dal mondo berlusconiano arrivano voci che sottolineano che sebbene molto vicina a Forza Italia, la vicepresidente della Lombardia non agisca e non parli a nome del partito. In pratica Silvio Berlusconi non ha intenzione di aprire un fronte con la Lega proprio sulla prima regione d’Italia.