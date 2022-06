Libero teatro in un teatro libero: successo della rassegna romana di Tor Bella Monaca

Iniziata il 4 giugno, grande successo di pubblico al Teatro Tor Bella Monaca a Roma per la rassegna teatrale Libero Teatro in un Teatro Libero: organizzata dalla UILT- Unione Italiana Libero Teatro e Teatro Tor Bella Monaca, per iniziativa del circuito -Teatri in Comune-. Venti giorni di rassegna, quattordici spettacoli tra commedia brillante, teatro di ricerca, tragedia, dramma borghese, recital musicale, teatro in musica e in vernacolo romanesco e ancora: appuntamenti con i testi dei grandi autori del passato: lo spettacolo Circus Dark Queen di Stefano Napoli, tratto da Antonio e Cleopatra di W. Shakespeare; i due classici di Luigi Pirandello messi in scena dalla Compagnia La Pirandelliana diretti ed interpretati tra gli altri da Marcello Amici: I giganti della Montagna e Sei personaggi in cerca d’autore; il teatro civile con un omaggio a Pier Paolo Pasolini, nel centenario dalla nascita con lo spettacolo: Quella notte all’idroscalo di Carlo Selmi; e poi anche molto umorismo con il testo vincitore del premio Achille Campanile 2020, Risorgimenticchio, diretto da Gianni de Feo. La rassegna si protrarrà fino a fine giugno. ( Per informazioni: promozione@teatrotorbellamonaca.it; http://www.teatriincomune.roma.it/events/libero-teatro-a-tor-bella-monaca).

Il calendario degli spettacoli al Teatro Tor Bella Monaca

Intanto il calendario è fitto. Questa sera e domani – giovedì 16 e venerdì 17 giugno- appuntamento con la COMPAGNIA LINEA DI CONFINE APS, con lo spettacolo “Tutto quello che hai fatto per me”. Di e con Paola Negrin, regia di Roberto Belli. Uno spettacolo che diverte, commuove, fa sbocciare sogni e ricordi, proprio come la vita. La storia di tre donne, del loro desiderio di libertà, delle partenze e dei ritorni, dell’amore che fa battere il cuore e di quello che lascia cicatrici mai completamente sanate. La storia di tre epoche, di mondi così distanti eppure così intimamente legati dal filo della memoria. Un filo da svolgere con cura perché la matassa ingarbugliata riveli lo splendore del riconoscersi.

Sabato 18 e domenica 19 giugno è la volta de “La paura numero uno (oggi)”, piéce di di Eduardo De Filippo con la regia di Angelo Grieco.

Il calendario prosegue martedì 21 e mercoledì 22 giugno: la COMPAGNIA LE PARTENZE INTELLIGENTI metterà in scena “L’incredibile viaggio di Lady C.” – una Costituzione così non l’avete mai vista!!! scritto e diretto da Alessio Pinto.

Giovedì 23 e venerdì 24 giugno: “In Due”, di Carlangelo Scillamà Chiarandà. Regia di Carlo Cianfarini.

Sabato 25 giugno un grande classico nell’ambito Pirandelliana 2022: “Sei personaggi in cerca d’autore” con la regia di Marcello Amici.

Domenica 26 giugno sempre all’insegna del genio di Pirandello con “I Giganti della montagna”, sempre con la regia di Marcello Amici.

Da non perdere domenica 19 giugno l’ appuntamento con “Omaggio a Giorgio Gaber”: testi e musica di G. Gaber e S. Luporini, regia di Irene Romalli.