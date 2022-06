L’amante di John Le Carré esce allo scoperto e racconta gli amori segreti dello scrittore

John Le Carré ha condotto una vita letteraria interamente costruita sui segreti. E ha custodito la sua privacy con feroce determinazione. Ma con l’avvicinarsi del secondo anniversario dalla scomparsa dello scrittore britannico verrà rivelato anche l’ultimo, intimo segreto. Cioè, quello sulle donne che sono state muse ed amanti. E che – come riporta un servizio dell’Adnkronos – hanno convissuto a fianco della seconda moglie, Valerie Jane Eustace, dell’autore di tanti bestseller come “La spia che venne dal freddo” e “La talpa”.

La donna “segreta” di John Le Carré

HarperCollins ha acquistato il libro di memorie letterarie di Suleika Dawson. Si tratta della donna che ha avuto una duratura relazione segreta con il maestro del romanzo spionistico. “The Secret Heart: John Le Carré: An Intimate Memoir” uscirà il 27 ottobre 2022 nel Regno Unito e nei paesi del Commonwealth. L’editore descrive il volume come «l’atteso resoconto mai raccontato prima della relazione intima di Suleika Dawson con lo scrittore».

«Un uomo intensamente complesso»

Il suo è un «coinvolgente libro di memorie». Così lo definisce HarperCollins. Traccia la storia di una singolare relazione d’amore che si è sviluppata nell’arco di due decenni. Viene raccontata con franchezza e rara perspicacia. Suleika condivide gli alti e i bassi della sua lunga collaborazione con John Le Carré, «un uomo intensamente complesso che ha vissuto una vita segreta».

Quella serie di relazioni segrete…

Come collaboratrice, ricercatrice e anche amante, Suleika Dawson è entrata a far parte della sua cerchia ristretta. Ha carpito l’imtimità di un grande autore che ha sempre respinto le richieste di aspiranti biografi. È stato sposato per quasi tutta la sua vita adulta. Per la prima volta dal 1954 al ’71 con Alison Ann Veronica Sharp da cui ha avuto tre figli: Simon, Stephen e Timothy. Poi dal 1972 con Valerie Jane Eustace, una redattrice editoriale, da cui ha avuto un figlio, Nicholas,. John Le Carré ebbe una serie di relazioni segrete. Spesso condotte all’estero con donne incontrate per caso durante i suoi viaggi.

John Le Carré e la donna che condivideva i suoi segreti

Queste relazioni erano sempre intense. A volte drammatiche e talvolta persino tragiche. Ma ognuna durava non più di qualche mese. Però ce n’è una di tutt’altro genere; una grande storia d’amore che ha resistito alla prova del tempo. Una sola donna in tutta la sua vita che Le Carré ha portato nel sancta sanctorum della sua scrittura e del suo cuore. Di tutti gli amori inconfessabili di John Le Carré, Suleika Dawson è colei che ha condiviso i suoi segreti, l’unica che ha lasciato entrare fino a quel punto.